Este es el nuevo retoque estético de Olga Moreno: te contamos qué se ha hecho y cuánto cuesta

A una semana de decir adiós al invierno y comenzar una de las estaciones más bonitas del año, Olga Moreno ha pasado por su clínica estética de confianza para someterse a un nuevo retoque y estrenar una nueva sonrisa en Semana Santa. Ajena a cualquier cuestión relacionada con su exmarido, la exganadora de "Supervivientes" disfruta de un cierto anonimato alejada del foco mediático, a pesar de haber sido una de las mujeres más conocidas de nuestro país. Feliz y enamorada de Agustín Etienne, el hombre que le devolvió la sonrisa tras su sonada separación con Antonio David Flores, la televisiva ha reaparecido en Instagram para mostrar los resultados de su último retoque facial.

Olga Moreno se ha rellenado los labios y ahora luce una nueva sonrisa. "Consiste en utilizar rellenos dérmicos, como el ácido hialurónico, para aumentar el volumen, definir el contorno o simplemente hidratarlos", explica la clínica sobre el procedimiento al que se ha sometido la andaluza a través de un post en Instagram. "El relleno se aplica con una pequeña aguja o cánula en áreas específicas de los labios para mejorar su forma y volumen. El procedimiento es relativamente rápido y generalmente se realiza en una sola sesión en la consulta", detalla.

Los labios de Olga Moreno, antes y después Instagram

El efecto es prácticamente inmediato y los resultados pueden durar de seis meses a un año, algo que depende mucho del metabolismo de cada persona y del relleno utilizado. El precio de este tratamiento estético varía según la clínica pero oscila entre los 200 y 600 euros. Aún así, es muy probable que a Olga Moreno le haya salido gratis porque la publicación la ha compartido el doctor del centro estético, pudiéndose tratar de una colaboración publicitaria.

No es la primera vez que la exmujer de Antonio David confía en la medicina estética para lucir una nueva imagen. Hace dos años, Olga se sometió a un tratamiento facial completo con bótox y ácido hialurónico. Dos meses después, remodeló todo su cuerpo para tonificar su figura tras su paso por "Supervivientes". Después de volver de Honduras, la andaluza ha confiado en numerosas ocasiones en la cirugía y medicina estética y siempre se ha mostrado muy feliz por los resultados obtenidos. "Mirad que mona me estoy poniendo. Ahora me lo hago todo", afirmó tras uno de sus últimos retoques.