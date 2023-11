Antonio David Flores da un paso al frente y aclara en qué punto se encuentra su relación con Olga Moreno

Antonio David Flores y Olga Moreno han vuelto a la palestra mediática después de que se destapara una cita secreta que mantuvieron los dos en un bar de copas hasta altas horas de la madrugas. Las instantáneas crearon un gran revuelo mediático y se comenzó a especular sobre una posible reconciliación entre ambos. Además, Agustín Etienne, la persona con la que había compartido la exganadora de "Supervivientes" estos últimos meses, había dejado de seguir en redes a la que ha sido su pareja sentimental, hecho que avivó aún más los rumores sobre un acercamiento entre el malagueño y la sevillana.

Después de días en el ojo del huracán mediático, Antonio David ha dado un paso al frente y se ha pronunciado sobre este posible acercamiento, aclarando a través de su canal de Youtube cuál es la verdadera relación que mantiene a día de hoy con Olga Moreno. El exguardia civil, hablando siempre en tercera persona, ha desvelado que el encuentro que tuvo con la madre de su hija Lola se produjo de manera fortuita y fue hace un tiempo, confirmando que las fotografías no son actuales.

"Ni doce, ni una, ni dos, ni tres, no, esto no es como la canción. Coincidieron, se vieron, charlaron y punto y final. Esa persona iba con su grupo de amigos, y se encontró a esa otra persona allí, con su grupo de amigas allí tomando algo. Pero esas imágenes me llaman la atención porque las han utilizado ahora para crear más polémica, o desviar la polémica, o utilizarla para que haya un interés en fomentar un algo que quizá ellos mismos son capaces de fomentar", ha relatado sobre su encuentro con la sevillana.

"En el momento que a mí me meten y a esa persona la meten en la historia mediante la utilización de esas imágenes concretamente de finales de agosto, donde esa otra persona además se había peleado con su pareja", señala Antonio David. "Utilizan la noticia de la ruptura con esas imágenes que vienen de finales de agosto y hablan de que hay una reconciliación, pero todo es un show de los medios", explica sobre el asunto. Para terminar, ha dejado bien claro que no han vuelto a ser pareja pero que mantienen buena relación por su hija: "Esa persona no se tiene que reconciliar con nadie ya que no se ha peleado con nadie y jamás ha tenido un problema con nadie, entre otras cosas porque han estado 22 años casados, le siguen uniendo una hija en común y un respeto y un cariño, aquí cada cual ha hecho su vida y la seguirá haciendo como crea".