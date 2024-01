Prescribe una de las denuncias de agresión sexual contra Gérard Depardieu

La Fiscalía de París ha confirmado este lunes el cierre del proceso de la actriz Hélène Darras contra Gérard Depardieu, al que denunció el pasado 10 de septiembre por supuestamente haberla agredido sexualmente durante el rodaje de una película en 2007. Según la legislación francesa, los hechos prescribieron el pasado diciembre, cuando se cumplieron 16 años desde que presuntamente se produjeron.

La actriz se animó a demandar a Depardieu ante el aluvión de testimonios de otras compañeras que también decían haber sido víctimas de él, que se vieron cuestionadas por la opinión pública y la defensa del actor por no haber llevado su causa a los tribunales. "Quise responder así a los que minimiza nuestras denuncias diciendo que se trata sólo de testimonios", aclaró Darras a la agencia AFP, a quien también explicó lo mucho que le costó dar ese paso adelante: "Me llevó un año pasar del testimonio a la denuncia. Entrar por la puerta de la comisaría y decirle a un policía que te tocaron las partes íntimas no es fácil, lleva tiempo pensarlo".

La actriz francesa Hélène Darras Redes sociales

En su denuncia, Darras ofreció algunos detalles sobre cómo se produjo la supuesta agresión sexual por parte de Depardieu: "Pasó su mano por mis caderas, por mis nalgas, y me dijo sin rodeos: '¿Quieres subir a mi camerino?'". Ella se negó en varias ocasiones, pero asegura que "no cambió nada" y que "entre toma y toma me seguía manoseando".

Depardieu se enfrenta ahora a otras denuncias y testimonios de supuestas agresiones sexuales, entre los que se encuentra el de la actriz Charlotte Arnould, que asegura que la violó hasta en dos ocasiones en su casa de París en 2018.

La abogada de la supuesta víctima, Carine Durrieu-Diebold, solicitó a la Fiscalía que se tuviera en cuenta en su caso el vídeo en el que Depardieu aparece realizando comentarios misóginos, como que a las mujeres les gusta ir a caballo porque son "unas zorras y su clítoris roza con la silla de montar". Bajo el punto de vista de la letrada, estos desagradables comentarios también podrían ser constitutivos de delito.