Las primeras palabras de Amaia Montero tras el momentazo con Karol G

Karol G está revolucionando España, en concreto, Madrid. 'La Bichota', además de haber marcado un nuevo récord al llenar cuatro bernabéus, ha conseguido que Amaia Montero reapareciese, al cantar con ella en el concierto del 21 de julio su conocidísima canción de 'Rosas' en una aplaudida actuación. Cabe mencionar que la artista llevaba dos años retirada del panorama musical por problemas de salud mental.

Tras esto, Amaia Montero ha querido agradecer a 'La Bichota' su apoyo y ha publicado una imagen en la que las dos se abrazaban en el escenario. "La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, sólo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino. Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí. Gracias por eso, gracias a la vida y gracias a la música. GRACIAS SIEMPRE @karolg eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida. Qué Dios te bendiga", ha escrito en su cuenta de Instagram en una publicación que ya atesora más de 250 mil 'me gusta'.

¿Qué le pasó a Amaia Montero y cuáles son sus planes?

Los fans de la intérprete de 'La playa' están expectantes ante su regreso. Fue su propia familia la que hace dos años confirmó que Montero sufría un “fuerte cuadro de estrés y ansiedad” que la llevó a ser ingresada en una clínica especializada en salud mental. Durante las últimas semanas han resonado rumores de un posible reencuentro con 'La Oreja de Van Gogh', algo que ella ha desmentido en TardeAr, además de confirmar su punto regreso. "No voy a volver de momento con el grupo pero sí en solitario. Ahora estoy disfrutando de este momento pero será relativamente pronto", ha revelado. Parece que la llegada de 'La reina del pop' es inminente.