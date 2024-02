Primeras palabras de Ana Soria para confirmar por qué eliminó a Enrique Ponce

Los últimos movimientos de Ana Soria han hecho que se desaten nuevos rumores de crisis con Enrique Ponce. Lo cierto es que siempre planean sobre ellos, incluso desde el mismo instante en el que se dio a conocer su romance, pero el hecho de que ella eliminase todo rastro de su amado ha levantado ampollas. Si lo que deseaba era permanecer en un discreto segundo plano y disfrutar de sus días con el torero con discreción, lo que ha conseguido es todo lo contrario. Y es que en los tiempos que corren, el hecho de eliminar todas las fotos que un día publicaste ilusionada en Instagram con tu pareja, es, cuanto menos, sospechoso. No obstante, ella ha querido explicar ya qué ha sucedido, para tratar de alejar el nuevo temporal.

Enrique Ponce y Ana Soria Instagram

Fue este mismo miércoles cuando las imágenes de Enrique Ponce desaparecían sin motivo aparente, aunque sí permanecían las stories de Instagram en la sección de destacados. Así, tan solo aparecían idílicas estampas de buenos momentos compartidos con familiares y amigos, además de aquellas otras en las que ella es la única protagonista. Pero del diestro, ni rastro. Obviamente, este gesto despertó el monstruo que señala que hay una crisis entre ambos, pero ella lo niega una vez más, defendiendo la estabilidad de su relación.

“He archivado muchas fotos, porque estaban editadas diferentes y a él lo tengo en destacadas. Sinceramente, ya me da igual lo que digan. Me dio el TOC de tenerlas igual editadas”, se excusa la joven estudiante de Derecho por teléfono, tras aceptar la llamada entrante del programa de Telecinco ‘Así es la vida’. Además, ha aprovechado la ocasión, tras tantos meses alejada del foco mediático, para dejar bien claro que su unión con Enrique Ponce es fuerte y que, por el momento, no hay nada que ponga eso en peligro: “De verdad, que todo bien. Centrados en lo importante y apoyándole a muerte”.

Ana Soria desmiente una supuesta crisis con Enrique Ponce Redes sociales

Y así parece que lo está haciendo Ana Soria, que después de borrar todas las fotografías de Enrique Ponce en Instagram, le ha devuelto el protagonismo que se merece. Al menos sí en las stories, esa parcela que desaparece transcurridas 24 horas. Lo ha hecho con un vídeo en el que muestra a su amado toreando, bajo su orgullosa mirada. Parece que siguen viviendo un cuento de hadas, aunque cada capítulo del libro está plagado de avisos de que llega a su final.