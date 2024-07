Primeras palabras de Rocío Flores tras la expulsión de Olga Moreno de "Supervivientes All Stars"

Olga Moreno se ha convertido en la segunda expulsada de "Supervivientes All Stars". La sevillana perdió el duelo contra Jorge Pérez, uno de los favoritos de la edición, en una gala de lo más reñida. Después de dos semanas nominada, la exmujer de Antonio David Flores regresa a España con la cabeza bien alta, orgullosa de su breve pero intenso paso por Honduras: "Yo quería dar las gracias a este equipazo, por darme la oportunidad de estar aquí. Me llevo muy buenos amigos y espero que os centréis en el concurso y disfrutéis. Me despido de todos. Hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos. Incluidos Sofía y Abraham. Se ha quedado aquí un aura que da miedo. Me voy con pena, no te voy a engañar. Pero Jorge se lo merece, tiene muchas ganas. Me ha faltado dar un poco más, pero me voy contenta".

Olga Moreno dice adiós a su etapa en "Supervivientes All Star" Telecinco

Olga Moreno vuelve a a nuestro país con la satisfacción de haber ganado a Adara en la primera eliminación del concurso. Después de dos semanas nominada, finalmente ha sido expulsada por la audiencia con un 53% de los votos. A pesar de la gran campaña que ha hecho el clan Flores en sus respectivas cuentas sociales para apoyar y salvar a la andaluza desde que empezó esta edición, la exmujer de Antonio David ha terminado su aventura en los Cayos Cochinos.

Primeras palabras de Rocío Flores tras la expulsión

Esta mañana, Rocío Flores se ha pronunciado a través de su perfil de Instagram sobre la expulsión de Olga Moreno. La nieta de Rocío Jurado ha dado las gracias a todos los seguidores de la madre de su hermana pequeña por haber apoyado a la concursante en "Supervivientes All Stars". "Daros las gracias por todos los votos. Lo hemos intentando. Yo la verdad que estoy contenta", ha expresado la joven, a través de un breve comunicado.

Lo cierto es que, en esta última aventura televisiva de Olga Moreno, todo el clan Flores se ha volcado con la sevillana y han apoyado a la concursante desde sus respectivas cuentas de Instagram, animando a todos sus seguidores a votar para salvarla. La primera en mandar un mensaje de cariño fue Rocío Flores y, tras ella, Antonio David y Manuel Bedmar, la pareja de la joven.