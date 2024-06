Rocío Carrasco hace campaña para echar a Olga Moreno de ‘Supervivientes’ junto a Jorge Javier Vázquez

Nunca llueve a gusto de todos. Con esta premisa clara, es evidente que no todos han visto con buenos ojos la expulsión de Adara Molinero de ‘Supervivientes All Stars’, siendo la primera eliminada por propio deseo y tras sus súplicas de salir del concurso y dejar atrás el infierno que supone para ella Honduras. Pero lo que más ha crispado a muchos es que a punto estuvo de salirOlga Moreno en su lugar. La ganadora de ‘Supervivientes 2021’ se quedó a 0,2% de los votos de regresar a España, algo que ha dado mucho juego a su archienemiga, Rocío Carrasco, que ha aunado fuerzas con Jorge Javier Vázquez para protagonizar un simpático, pero polémico, vídeo que está causando sensación en las redes sociales.

Adara Molinero y Olga Moreno en 'Supervivientes: All Stars' Mediaset

Ha sido el propio presentador del reality más extremo de la televisión patria el que ha publicado el vídeo de la controversia. Aunque debería ser imparcial en su papel de conductor del espacio, lo cierto es que su estrecha amistad con la primera exmujer de Antonio David Flores se lo impide. Eso sí, al menos no ha sido tan explícito como otras ocasiones. Eso sí, juega al filo de lo permitido al bromear sobre la posible intención de Rocío Carrasco de mandar el correspondiente mensaje de texto que pondría a Olga Moreno de patitas en la calle. Ahora bien, siempre en tono de guasa y echando mano del humor para rebajar la posible oleada de críticas que estarían por llegar.

En la mañana de este domingo 30 de junio, la hija de Pedro Carrasco se ha pronunciado por fin sobre la salvación de su rival en la vida y también en los tribunales. Eso sí, de forma velada y sin llegar a pronunciar su nombre, pues no desea recibir respuesta a su desaire público, orquestado por el propio Jorge Javier Vázquez. El vídeo comienza con la protagonista acompañada por su fiel amiga, Anabel Dueñas, trasteando con el móvil entre bambalinas del show en homenaje de Rocío Jurado. Ahí es cuando aparece el presentador preguntando: “Oye, ¿pero qué hacéis?”. Ellas responden sin mayor problema: “¡Votar!”. No sé sabe muy bien para qué, aunque todas las apuestas señalan a que estarían emitiendo su juicio para la expulsión de Olga Moreno de ‘Supervivientes All Stars’. A veces no hace falta decirlo todo, pues a buen entendedor pocas palabras bastan.

Anabel Dueñas, Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco Instagram

“¡Ah, pero recordad que no es para expulsar!”, les indicó Jorge Javier Vázquez a sus amigas, dejando claro que si su intención es echar a la exmujer de Antonio David Flores deben tener este detalle en cuenta, eligiendo en su lugar a sus rivales en esta nominación: Jorge Pérez y Bosco Martínez-Bordiú. “Pues entonces cambiamos”, resuelve Rocío Carrasco con humor, aunque dejando clara cuál sería para ella la expulsada de la próxima semana. Y es que la primera participación de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ se saldó con su victoria hace tres años, precisamente a la vez que se emitían los capítulos semanales del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, que puso Telecinco patas arriba y del que aún tratan de recomponerse por el daño que hizo a su imagen pública.