Rocío Flores da la espalda a Olga Moreno en su momento más decisivo

La fidelidad de Rocío Flores con Olga Moreno está puesta en entredicho. Una vez más, son muchos los que señalan que entre ambas hay una distancia inusual y que todas las evidencias apuntan a que su relación no ha llegado a ser tan estrecha como antes de que su matrimonio con Antonio David Flores se fuese al traste. O, más bien, cuando la sevillana cayó rendida ante los encantos de su representante, Agustín Etienne, lo que fue entendido por la joven como una traición, pues se enteró por la prensa y no por la mujer a la que ha considerado como su madre los últimos años. Ahora que Olga ha regresado a Honduras para demostrar su valía en ‘Supervivientes All Stars’, se plantea una nueva oportunidad de comprobar cómo está el ambiente entre ellas y, al parecer, Rocío está suspendiendo el examen de cara a la galería.

Story de Rocío Flores Instagram

Rocío Flores no quiere hablar del concurso de la exmujer de su padre ante el público. El hecho de estar fuera de Telecinco le ha sellado los labios, pero tantas críticas está recibiendo que se ha saltado su propia norma. Así, dejó claro que le va a apoyar incondicionalmente en su aventura por Honduras, aunque después sus actos no demuestran tal fidelidad y compromiso hacia ella como había sentenciado. Al menos no en la noche más importante de Olga Moreno en el concurso, cuando se jugaba su permanencia en la ceremonia de salvación. Rocío, en vez de permanecer pegada frente al televisor expectante por conocer su destino, prefirió por hacer planes alternativos. Eso sí, estos planes eran en casa, en familia y con el televisor encendido, pero se sintonizó otro canal que nada tenía que ver con ‘Supervivientes’.

A través de una imagen en su cuenta personal de Instagram, Rocío Flores ha mostrado el plan alternativo a ‘Supervivientes All Star’. “Cuatro reuniones esta tarde. Tres niños en mi casa. Y aquí sigo esperando a que mi hermana coja sus cosas para hacer una fiesta de pijamas en casa. Un martes muy productivo”, destacaba la influencer en sus stories, con una foto de circunstancia. Más tarde, compartió otra imagen en la que se mostraba a su hermana pequeña y su perrito trasteando en el salón, junto a sus propios pies y otros más pequeños, presumiblemente de sus amigos invitados. Lo destacado está en lo que muestra la pantalla: escenas de unos dibujos animados en blanco y negro. Ni rastro de Telecinco, donde la madre de la pequeña y la madrastra de la protagonista estaría conociendo su destino en el programa que tres años atrás ganó y que ahora vuelve a disputarse entre los titanes del formato.

Story de Rocío Flores Instagram

Es por eso que han regresado los comentarios que asegura que Rocío Flores no apoya a Olga Moreno como se esperaba en un primer momento. Y eso que ella ya quiso dejarlo claro cuando se hartó de estos mismos reproches, saltándose su prohibición autoimpuesta de guardar silencio al respecto: “No tenía pensado decir absolutamente nada, ni grabar ningún vídeo, ni nada, pero como ya he recibido este mensaje y no voy a dar pie a recibir más… No lo tenía pensado, porque pensaba que se daría por hecho, pero bueno, lo voy a aclarar: Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso, en ‘Supervivientes’, al cien por cien. De hecho, creo que a nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona que, viviendo el duelo que ella está viviendo, que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, que ella haya tomado la decisión de ir. Me parece bastante fuerte por su parte y, de hecho, espero, deseo y confío en que dure lo máximo posible en el concurso y que logre adaptarse de nuevo al concurso. Que logro, aunque sea, disfrutar un mínimo la experiencia”.

Eso sí, Rocío Flores dejaba claro que Olga Moreno no estaba allí para vivir el momento, pues eso ya lo disfrutó, sino por cuestiones económicas: “Me parecería súper hipócrita decir que una persona toma la decisión de ir una vez más, en este caso a ‘Supervivientes’, solo y únicamente para vivir la experiencia. Al final es una experiencia única, pero ‘Supervivientes’ es un trabajo. La gente va a ‘Supervivientes’ a facturar y gracias a que hay personas que van a esos concursos, da muchísimo trabajo a otras personas para que lo puedan comentar”, se zafaba de las críticas siendo lo más sincera que podía. Lo que más gracia me hace de todo, es que justamente las personas que están juzgando el hecho de que Olga haya tomado la decisión de ir en este momento de su vida a ‘Supervivientes’, son personas que han durado entre 0 y nada en el concurso. Al menos Olga puede decir que ha estado cuatro meses y ha sido una de las mejores supervivientes que ha tenido ese reality en su historia. Creo que nadie es quién para juzgar ni el momento, ni el hecho de lo que cada persona quiera hacer con su vida. Nunca digas nunca y nunca escupas para arriba, porque lo mismo te puede caer de pleno”, sentenciaba. Parece que hace falta un nuevo mensaje en apoyo a quien fuese la mujer de su padre, pues nuevas oleadas de críticas se ciernen sobre ellas en redes sociales.