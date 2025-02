¿Qué hubo entre Kiko Rivera y Claudia Bavel que amenaza su matrimonio con Irene Rosales?

Es incorregible, incapaz de resistirse a las tentaciones. Si es cierto lo que cuenta Javier de Hoyos, el matrimonio entre Irene Rosales y Kiko Rivera podría sufrir un nuevo desafuero. El periodista asegura que el DJ mantuvo un cierto contacto con la generadora de contenido para adultos Claudia Bavel en el año 2022, cuando ya estaba casado con su mujer.

Claudia Bavel De viernes

Parece ser que, presuntamente, el hijo de Isabel Pantoja llamó a Claudia para asegurarle que le gustaba mucho y que si podía mandarle algún vídeo picante y subido de tono. Ella contestó que no hacía regalos y que su tarifa dependía de las pretensiones del cliente. Y Kiko no estaba dispuesto a pagar por tal servicio.

Naturalmente, Kiko actuó a espaldas de su esposa, quien ahora se acaba de enterar del affaire. Y nos cuentan que su enfado es descomunal. Ya ha perdonado otras situaciones parecidas, pero llega un momento en el que los límites establecidos se sobrepasan.

Los hechos a los que nos referimos tuvieron lugar en la madrugada del diecisiete de diciembre del 2022, apenas dos meses después de que el antaño Paquirrín sufriera un ictus y dos días más tarde de que el matrimonio se mostrara muy unido en la fiesta de cumpleaños de una de sus hijas.

Irene Rosales, su desgarrador mensaje en "el peor" día de su vida Europa Press

Esta misma semana, los reporteros de calle le preguntaban a Irene por el affaire reseñado y ella hacía oídos sordos y contestaba con un simple "hasta luego". La procesión, al igual que en anteriores ocasiones, debe ir por dentro.

"Irene es una bendita, aguanta lo que otras no aguantarías porque quiere mantener unida a su familia. Ha perdonado a su marido varias veces, y él siempre le dice lo mismo, que no volverá a suceder. Irene dice que le cree, aunque en el fondo le queda la sombra de la duda…" No extrañan las palabras de nuestra fuente, que conoce bien a Irene y sabe el sufrimiento que le causan este tipo de noticias. A pesar de todo, ella siente un enorme cariño por su pareja. Se puede decir que el amor es ciego y los ojos no ven lo que no quieren ver.