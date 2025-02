Claudia Bavel arrincona a Iker Casillas al acusarle de filtrar un vídeo sexual

El cruce de acusaciones entre Iker Casillas y la actriz de cine para adultos, Claudia Bavel continúa. La creadora de contenido en OnlyFans ha lanzado un nuevo dardo contra el exguardameta al que acusa de poseer en su móvil varios vídeos íntimos de ambos, y sobre todo de haberlos mostrado ilegalmente a terceras personas.

La modelo de OnlyFans afirmaba en "De Viernes" que una persona la había contactado para informarle de que había visto los vídeos: "Me escribió una chica que, supuestamente, tiene el vídeo. Me mandó las típicas imágenes que desaparecen y me dio detalles del vídeo, el sitio y todo" y aseguró que el caso está en manos de sus abogados.

Bavelestá preocupada por la difusión del material y no ha dudado en advertir que tomara acciones legales si se confirma que el vídeo circula libremente: "Deseo que no sea real el supuesto rumor de que sea él quien lo haya difundido, porque sería un antes y un después".

Fuentes cercanas a Casillas aseguran que el exportero no tiene en su poder ninguna foto ni vídeo de carácter sexual de la joven y rechaza la filtración del mismo.

Por otro lado, tal y como publicó en exclusiva "20minutos", Casillas he decidido llevar el caso a los tribunales para protegerse de lo que considera una campaña de descrédito.