Quién es Marcos Antón, el compañero de vida de Paco León

Es el compañero de vida de Paco León, su pareja actual. Marcos Antón y el actor no ocultan su amor y suben imágenes de ambos a sus redes sociales. Pero, ¿quién es el hombre que ha enamorado a uno de los intérpretes más populares de España? Pues bien, se trata de un arquitecto de treinta y un años, diecinueve menos que Paco, que tiene su propio estudio profesional en Madrid.

Sus diseños de viviendas de lujo le han deparado premios importantes en el sector, dicen que es un innovador con grandes proyectos e ideas muy valoradas.

Una de sus grandes aficiones es viajar, en esto comparte gustos con Paco. Hemos visto fotografías de los dos disfrutando de estancias en Marruecos, Hong Kong y Japón, entre otros destinos. Y ya preparan nuevos viajes este verano.

En una entrevista de hace unos años, el actor confesaba su bisexualidad: "He tenido novios y novias, me enamoro de las personas, sea cual sea su sexo. No sé si las elijo yo o es al revés, pero cuando existe una conexión pues la hay".

Su pareja más conocida fue Anna Rodríguez Costa, con la que mantuvo una feliz relación durante más de diez años. Es la madre de su hija Manuela. Rompieron en el año 2020 pero mantienen una gran amistad.

Anna es guionista y productora y ha trabajado con su ex en proyectos tan mediáticos como la serie "Arde Madrid". Como anécdota, contar que Paco la conoció en el año 2010 cuando él tenía novio. El feeling entre ambos fue tan fuerte que León se separó de aquel hombre para juntarse con Anna.