¿Quién es realmente "El Turronero"? Este es el origen del curioso apodo del empresario más famoso de España

No hay sarao en el que no se deje ver, y la recién empezada Feria de Abril de Sevilla no podía ser menos. José Luis López Fernández, conocido entre la opinión pública como "El Turronero", ha vuelto a consagrarse como uno de los mejores anfitriones en la fiesta organizada este fin de semana en su caseta del recinto. María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal; Paz Padilla y su hija Anna, Álex González, Francisco Rivera y su esposa Lourdes Montes, Pedro Trapote y Begoña García-Vaquero o Raquel Revuelta fueron algunos nombres destacados que no se perdieron la convocatoria del que ya se ha posicionado como uno de los empresarios más conocidos en España.

Pero, ¿quién es realmente "El Turronero"? José Luis López nació en 1963 en la localidad gaditana de Ubrique, en el seno de una familia humilde que se ganaba la vida con la venta ambulante de turrones, de ahí el curioso apodo con el que se ha hecho popular.

María del Monte y Paz Padilla, con "El Turronero" en su caseta en la Feria de Abril de Sevilla Gtres

Dejó los estudios con solo 17 años para comenzar a trabajar en una aseguradora, pero su carácter emprendedor le llevó a iniciar su propio proyecto en el sector. Ese fue el germen del conglomerado empresarial que hoy tiene el sello de "El Turronero" y que se expande por varios sectores, incluidos la construcción y las operaciones inmobiliarias.

Su patrimonio se cuenta por millones, pero no son sus éxitos empresariales los que le han llevado a copar titulares en las páginas de sociedad, sino sus exclusivas y multitudinarias fiestas que reúnen a los rostros más VIP de la escena rosa. Como ejemplo, su último cumpleaños que celebró en agosto en el Palacio de Exposiciones de Sevilla y que contó con una lista de cerca de 3.000 invitados: de Paloma Cuevas a Bertín Osborne -uno de sus íntimos-, pasando por Vicky Martín Berrocal o Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía.

Ortega Cano y Gloria Camila en la fiesta de cumpleaños de El Turronero Gtres

De hecho, su círculo se expande más allá de las socialités y también mantiene relaciones estrechas con algunos políticos, como Iván Espinosa de los Monteros. Vínculos que aprovecha para expandir su imperio y buscar nuevas líneas de negocio. De hecho, hace pocas semanas se dio a conocer que se asoció con el exdiputado de Vox e Íñigo Onieva, esposo de Tamara Falcó, para preparar el lanzamiento de un nuevo restaurante en Madrid.

Pese a este destacado círculo, "El Turronero" intenta ser muy discreto con su vida privada. Está casado con Carmen Mariscal, con quien tuvo dos hijos: María y Pepe. La familia está muy unida e implicada en la Fundación López Mariscal, una organización sin ánimo de lucro que levantaron en 2015 y que tiene el compromiso de "alcanzar la igualdad en los diferentes ámbitos que determinan su actuación en la sociedad".