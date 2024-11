Paz Padilla, indignada con la actuación de los políticos tras la DANA

Paz Padilla ha utilizado las redes sociales para expresar su indignación con la gestión que el paso de la DANA ha provocado en Valencia. La presentadora muestra su frustración por no saber adónde ir para mostrar su apoyo. "Yo también tengo una escoba, pero, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Quiero ayudar y me siento impotente, además de indignada", comienza diciendo. "Hace una semana enterré a mi hermano. Entiendo perfectamente el dolor que están sintiendo, y lo único que me llega a través de las redes sociales son personas pidiendo auxilio, mientras que quienes pueden ayudar dicen: '¡Ay!, como no me han pedido ayuda' o '¡Ay!, como tienen que hacer sus labores los militares... Por favor, ¿a dónde voy con mi escoba?", continua diciendo muy afectada.

"Estoy indignada. No podemos quedarnos en casa, son 200 fallecidos. ¡Estamos locos! Más de 200 víctimas y tengo que quedarme en mi casa viendo cómo no hacen nada... Vale, les voy a enviar comida, les voy a mandar ropa... ¿Y ahora qué hacemos con esa ropa? ¿Sabemos si les va a llegar?", preguntaba Padilla.

En otro vídeo, la humorista, que recientemente perdió a un hermano de manera inesperada, ha encontrado fuerzas para reflexionar sobre la tragedia que está viviendo Valencia: "Durante varios días he estado pensando si debía hacerlo, pero siento que quienes tenemos una voz pública tenemos la responsabilidad de hablar. Es esencial dar visibilidad a aquellos que están atravesando este difícil momento en Valencia".