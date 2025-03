Quién es Samya Aghbalou, una de las concursantes más polémicas de la nueva edición de "Supervivientes"

Samya Aghbalou es uno de los fichajes más polémicos de la nueva edición de "Supervivientes". Ya en el aeropuerto antes poner rumbo a Honduras, la joven marroquí se hizo viral por sus declaraciones sobre Terelu Campos tras ser preguntada por la participación de la hija de María Teresa Campos en el reality. Directa y mordaz, la respuesta de Samya fue una declaración de intenciones y se postula con ser una de las concursantes más polémicas de los Cayos Cochinos.

Aghbalou saltó a la fama en 2024. Fue una de las participantes anónimas de la 12 edición de "Masterchef" y se ganó el título de villana de la edición por su controvertida forma de ser, que ella misma define como "auténtica" y "provocativa". "Yo soy Madrid lover, pero hace poco me he mudado a Cantabria porque es más barato, más tranquilo, se puede ahorrar más aunque sea menos postureable", dijo Aghbalou durante su presentación.

"A ver, yo soy musulmana pero de vez en cuando. Por ejemplo, yo cuando me voy de fiesta pues a veces me apetece beber y luego lo de rezar... A mí lo de rezar cinco veces al día todos los días del año pues me parece mucho", declaró sobre su forma de entender la vida y la religión.

Samya destacó en "Masterchef" por ser una concursante sin pelos en la lengua y protagonizó algún que otro desencuentro con sus compañeros. Finalmente, la joven marroquí se quedó a las puertas de la final y ahora, un año después, aterriza en Honduras como una de las participantes más polémicas de la nueva edición.

Su faceta como influencer

Samya se dedica al mundo de las redes sociales. En su perfil de Instagram, donde acumula más de 26.000 seguidores, la joven comparte con sus followers recetas y tips de moda y belleza.

Durante su paso por "Masterchef", Samya se sinceró ante la audiencia sobre la difícil infancia que vivió. Con tan solo 3 años, la joven tuvo que abandonar Marruecos y se instaló en España con su familia. Su mayor apoyo es Stelian Rioz, su marido, la otra gran estrella de su perfil de Instagram.