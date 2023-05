La quiosquera Loli, dispuesta a todo en el juzgado para que Isabel Pantoja le pague: "Lo estoy pasando muy mal, parece que no existo"

Fueron íntimas amigas, casi familia, y Loli Pozo, no tuvo reparos en prestar a Isabel Pantoja los ahorros de toda una vida, ochenta y seis mil euros de los que la cantante apenas le ha devuelto diez mil. Sobre el resto, no sabe, no contesta, incluso, desde su entorno, se dejó entrever que “aquel dinero fue un regalo”. Mentira.

Tras ocho años intentando recuperar su dinero, la quiosquera jubilada, a sus recién cumplidos 83 años, no ha tenido más remedio que demandar a la tonadillera. Si esta no responde en el plazo de veinte días se le declarará en situación de rebeldía procesal.

- Imagino que para usted este proceso es muy doloroso.

- Lo estoy pasando muy mal. No me esperaba llegar a esta situación. Es muy dura y muy dolorosa. Y quiero dejar muy claro que yo no le regalé todos mis ahorros a Isabel Pantoja, fue un préstamo en toda regla, y ella lo sabe. Yo fui una persona que se entregó con todo el cariño a Isabel y a sus hijos y no me merezco todo esto. La demanda está presentada, pero ya sabemos que la Justicia va despacio. Habrá que tener paciencia… Pero voy a por todas.

- ¿Ha intentado ponerse en contacto con Isabel para intentar llegar a un acuerdo y no verse en los juzgados?

- Intenté localizarla en varias ocasiones, y sin resultados positivos. Me ignora totalmente. Sería ella la que tendría que ponerse en contacto conmigo, pero como ni tan siquiera lo ha intentado, he tenido que buscar la vida judicial como solución. Dios lo ha querido así, que se le va a hacer.

- ¿Si finalmente, ella la llamara, frenaría el proceso en los tribunales?

- Tal y como están las cosas, ya se tendría que poner en contacto con mi abogado. Yo ya no tengo nada que hablar con ella. Bastante mal lo estoy pasando… ahora son mi abogado y la Justicia los que tienen que hablar.

Loli la quiosquera Mediaset

- ¿Le guarda mucho rencor a esa mujer?

- El ser humano comete equivocaciones, y ella las ha cometido conmigo. Tengo mucho sufrimiento y muchos desengaños. Parece que no existo…

- ¿Cómo se imagina el día que tengan que verse las caras en el juzgado?

- No creo que llegue ese día, porque estoy convencida de que ella no se presentará ante el juez y mandará a su abogado.

- A eso se le llama cobardía.

- No lo sé, pero eso es lo que pienso.

- Tras su gira por Estados Unidos, ahora tendrá dinero y podría saldar la deuda.

- Seguro que le habrán pagado muy bien. Yo estoy convencida de que la Justicia me dará la razón y que algún día pagará la deuda. Yo presente todos los documentos que demuestran lo que me debe, y ella no ha presentado nada. No quiero morirme sin cobrar.

- ¿Aún mantiene relación con Kiko e Isa, con los hijos de la Pantoja?

- Les tengo mucho cariño a los dos, pero ellos que van a decir sobre este tema, al fin y al cabo la demandada es su madre. Callan. Mire, entre hijos, padres y hermanos, que nadie meta la mano. Porque, el que se mete, sale perdiendo siempre.

- De todas formas, la relación entre ellos es prácticamente nula.

- Vaya película… Ahí no se puede hacer nada.

- Usted vive sola. ¿Se maneja bien en casa con su edad?

- Lo mejor que puedo. Sí, vivo sola, soy viuda y no tengo hijos. Me cuesta hacer las cosas, tardo más de lo normal. Pero salgo adelante, gracias a Dios.