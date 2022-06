Loli, la quiosquera de Isabel Pantoja, se lamenta: “Ahora tiene dinero, pero no paga su deuda conmigo”

La minigira de Isabel Pantoja por Argentina, Chile y Perú ha aliviado en buena parte sus problemas económicos. Pero le cuesta pagar sus deudas con personas que confiaron en ella y le prestaron mucho dinero en etapas de apuro dinerario.

Se acaba de publicar que ha hecho efectiva la deuda de cien mil euros que tenia con un empresario, pero nada se sabe de la que mantiene con la quiosquera Loli, esos setenta y seis mil euros que le prestó a la tonadillera poco antes de ingresar en la cárcel.

“Isabel ha vuelto de América con dinero, pero no salda su deuda conmigo, no me paga. ¿Por qué a unos sí y a otros no?”

Loli tiene ochenta y dos años, y por culpa de la cantante “he perdido los ahorros de toda mi vida, no me quedó más remedio que denunciarla y espero que la Justicia me dé la razón y pueda recuperar algún día mi dinero. Sé que Isabel ha solventado la deuda que tenía con un empresario, pero yo no existo para ella. Éramos muy buenas amigas, nos queríamos mucho, ahora no la reconozco, no entiendo su actitud hacia mí. Soy una pobre jubilada que no puede pagar a una señora que me cuide…”.

Isabel Pantoja en una comisaría de la Policía Nacional FOTO: G3 GTRES

Tiene muy claro que Isabel Pantoja “tiene que saldar esta deuda, no le voy a perdonar ni un euro, y no es que sienta rencor o la odie por lo que me está haciendo, pero es de justicia que cumpla con su obligación de pagarme”.

A la Pantoja, según nos desvela una fuente cercana a la artista, “no le gustó que su hija Isa visitara a Loli”, a lo que esta última contesta que “vi nacer a Kiko, conocí a Isa en cuanto llegó a España, tengo con los dos una relación de cariño, sé que me quieren mucho, igual que yo a ellos. La deuda es una cosa personal con su madre, Kiko e Isa no tienen ninguna culpa”.

¿Perdonaría Loli a Isabel si la cantante le devolviera su dinero? “De momento, no cabe un perdón. Si en el futuro salda la deuda no habría una amistad, porque nada puede ser igual que en el pasado. Admiro a Isabel Pantoja como artista, como persona deja mucho que desear. Si le puede el egoísmo, que sea con personas pudientes y no con una pobre jubilada, una obrera que se levantaba a las cinco de la mañana y acababa de trabajar a las diez de la noche”, reprocha.