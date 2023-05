Raquel Bollo pide perdón por explotar en 'Sálvame' y Marta Riesco reacciona: "No coments"

Raquel Bollo protagonizó ayer uno de los momentos más tensos en televisión. La colaboradora de 'Supervivientes' irrumpió en 'Sálvame' tras conocer que Rocío Cortés, hija de Chiquetete, era la invitada de esa tarde en el espacio de Mediaset. La madre de Alma y Manuel, ante tal situación, explotó contra el programa y vivió uno de los momentos más desagradables que recuerda, convirtiéndose al instante en Trending Topic.

"Sois unos sinvergüenzas todos. He estado ahí quince años dando el callo... ¿Rocío Carrasco es una mujer maltratada y y yo con tres sentencias y me seguís trayendo a gente? no me vais a dejar seguir capítulo en la vida. ¿No queríais espectáculo? Pues las demandas siguen, y que no quiero que piense la gente que yo tengo la imagen que dais, lo que pasa que me estoy defendiendo defendiendo en los juzgados, porque me maltrataron mucho y vosotros me habéis seguido maltratando mucho. Me da igual Telecinco y su madre... Ya está bien, que habéis echado a colaboradores por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis", dijo gritando, muy enfurecida por la situación, Raquel Bollo a sus antiguos compañeros. 'Sálvame', tras lo ocurrido, cortó su emisión y comenzó '25 palabras'.

Al momento, todos los medios se hicieron eco de su intervención. Y Marta Riesco reaccionó a uno de los titulares, saliendo en defensa de la televisiva. "Me da pena que siempre los que estamos fuera de sí o los que actuamos mal somos nosotros. ¡Qué vergüenza de titular y todo mi apoyo a Raquel Bollo! Ojalá tu no sufras también las consecuencias", escribía la expareja de Antonio David Flores en su cuenta de 'Instagram'.

Pero lo que no esperaba la periodista es que Raquel Bollo pidiese perdón en 'Supervivientes' por lo ocurrido. "Si me permites un segundo. Esta tarde he vivido una situación muy desagradable", comenzaba diciendo la diseñadora de moda. "Después de una presión de meses, he notado que he explotado de mala manera y me gustaría pedir ante todo disculpas a los telespectadores y por supuesto a Telecinco, cadena que por supuesto me ha dado buenos momentos y sobre todo el poder tener un trabajo para poder sacar a mis hijos adelante. Lo siento muchísimo por las formas", expresaba, arrepentida por lo ocurrido.

Y Marta Riesco, que no se esperaba que la madre de Alma y Manuel reculase por lo sucedido, se ha pronunciado por su actitud dos horas después de mostrarle su apoyo en redes. "No coments", añadía la periodista por el perdón de Raquel a la audiencia.