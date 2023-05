Michu no se calla y deja claro si está a favor o en contra de Rocío Carrasco: “Soy libre”

Michu parece dispuesta a convertirse en uno de los miembros de la familia de Ortega Cano que más dé que hablar, aunque sus declaraciones llegan a través de las redes sociales, no a golpe de talonario extendido por la revista o el programa de turno. La joven confesó recientemente a través de su cuenta de Instagram que su relación con José Fernando había llegado a su fin después de que ni ella ni su hija, María del Rocío, hubieran sido invitadas a la primera comunión de José María, el hijo de Ortega Cano, y ahora ha vuelto a sincerarse sobre el clan en la misma plataforma.

La andaluza compartió un mensaje de felicitación que un perfil de apoyo a Rocío Carrasco dedicó a las madres por su día, y algunos usuarios entendieron el gesto de Michu como una muestra de acercamiento a la heredera de Rocío Jurado, enemiga de Ortega Cano y buena parte de su familia. “¿Qué dices? Me han felicitado por el Día de la Madre y, ¿por qué no puedo compartirlo? Fue un detalle. De bien nacidos es ser agradecidos”, comenzó señalando la ex de José Fernando.

Michu y su hija, María del Rocío Redes sociales

Además, la madre de la pequeña María del Rocío dejó claro que tiene un pensamiento independiente y que no juzga a nadie por el mero hecho de que los suyos sí lo hagan: “El día que hagan lo que realmente quieren sin importar lo que hagan los demás, serán felices. No vivo de la gente ni con la gente. Hago lo que me place sin importar opiniones ajenas. Y recomiendo a mucha gente que haga lo que le nazca y no lo que políticamente esté correcto a ojos de los demás”.

Por último, Meghan no ha querido dejar pasar la oportunidad de aclarar que no tiene obligación ninguna de posicionarse en la guerra que Rocío Carrasco mantiene con Ortega Cano y su familia, teniendo en cuenta que sus vínculos con el clan son cada vez más débiles: “Qué poco me gusta la gente que, sí o sí, tienen que encasillarte en un equipo u otro, cuando realmente vivo sola y soy libre”.