La “sorpresa” de “Masterchef Celebrity 5″ es cómo han apodado muchos medios a Raquel Meroño tras haber conseguido ganar el célebre talent culinario de Televisión Española producido por Shine Iberia. Pero esta madrileña de 45 años no es ajena al mundo de la pequeña pantalla donde hizo sus primeros pinitos en 1995 y a dónde quiere volver en cuanto llegue la ocasión adecuada.

Podría estar cansada, pero “tanta adrenalina” mantiene despierta y atenta a Raquel Meroño, que en entrevista con LA RAZÓN se muestra exultante y también sorprendida de ser la sorpresa, porque afirma que “no se lo imaginaba nadie, ni yo” que podía ganar el concurso culinario. “Al principio yo sólo quería que no me echaran, ni la primera, ni la segunda, sobre todo por las niñas. Me daba vergüenza porque son adolescentes”, explica Meroño, que también aclara que de repente empezó a pasárselo bien y justo en el ecuador del programa, “empiezo a notar que la preparación y el estudio empieza a dar sus frutos y mis compañeros comienzan a, tomarme en cuenta”.

El famoso cocinado con Nicolás y las patatas suflé

La ganadora de Masterchef Celebrity se refiere a esa prueba de exteriores que marcó un antes y un después en su paso por el talent. Era el programa 7 y tenían que cocinar unas patatas suflé para los sanitarios en homenaje a su lucha contra la Covid-19. “En esta prueba no había capitanía y mis compañeros me eligen a mí e hicimos doscientas y pico patatas suflé y los jueces flipan y me hacen por primera vez el discurso de la evolución”, explica Meroño como punto de inflexión de su cocinado en el programa, y cree que a partir de entonces empezó a pensar: “Espérate tú que esto va bien y puedes llegar lejos y me puse a currar y no paraba y aunque pensé que tenía opciones nunca pensé que podía ganar este concurso”.

Y se puso manos a la obra, se vio en pantalla una concursante más resuelta, y cuando todos estaban ya en los últimos compases del programa “reventados de cansancio y yo de quemarme las manos en Barcelona, pues saqué toda la rabia, fuerza y marcha que no sabía ni que tenía y me puse como una loca a darlo todo”. Después, según ella, fue una cuestión de “astros alineados y que mis compañeros cometieron errores y yo no”.

Vuelta a casa

Nos interesa saber si el esfuerzo de Raquel Meroño de apartar por un tiempo su dedicación a su negocio de hostelería y alejarla de sus hijas, podría significar que quiere volver a la que fue su casa muchos años, la televisión: “¡Ojalá!; me gusta soñar que sí, y además, eso sería el premio del premio”. También confiesa que su teléfono ha sonado y que al otro lado de la llamada “hay algo en conversación” para su regreso a la pequeña pantalla, pero ella lo tiene claro y le gustaría regresar “a la interpretación”, porque “me quede ahí con ganas de más. Es que se lleva dentro y lo echas de menos. Asumo que la vida son etapas, y que algunas pueden acabar, pero quiero luchar para que no se acabe”.

Su futuro inmediato también pasa por proyectos relacionados con la cocina, en donde ahora se encuentra cocinando en redes para la campaña “Like a Bosch” con los electrodomésticos, pero en seguida nos adelanta que piensa ya en “retocar la carta del chiringuito porque con este título de Masterchef tengo permiso, ¡manda narices”. Y por supuesto, también piensa en agasajar a amigos y familia con sus nuevas recetas.

Para sus compañeros de ficción no tiene más que buenas palabras: “Josie es el boom mediático mas divertido y mas autentico que ha dado la tele desde hace mucho tiempo; Nicolás es un amor que ha enamorado a tías, madres, abuelas e hijas y todo el mundo quiere un Nicolás en su vida; Flo es un buen compañero y tío excelente: equilibrado, sensible y profesional que no duda en tirarse en plancha por la comedia incluso por encima de su integridad física para hacerte reir aunque se abra la cabeza y Ainhoa Arteta, ya la habéis descubierto: un ser de pasión que no he visto cosa igual, apasionada y un volcán como mi postre”.