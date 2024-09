El recuerdo de Carla Goyanes a su hermana Caritina dos semanas después de su muerte

Este lunes 9 de septiembre se cumplen dos semanas desde que Caritina Goyanes perdió la vida. La hija mayor de Cari Lapique y Carlos Goyanes falleció repentinamente el pasado 26 de agosto, muy poco tiempo después de despedir a su padre. Su muerte ha conmocionado a toda la familia y demás seres queridos, incapaces de afrontar la precoz marcha de una mujer a la que todo el mundo recuerda con cariño.

Entre ellos se encuentran todos los que trabajaron con ella en Six Sens by Cari, su catering, que recuerdan a la empresaria en cada evento que estos días afrontan sin ella. “Hoy teníamos un evento juntas, era uno más, o al menos eso pensaba yo. Jamás pude imaginar que en este ya no estarías. No estarías guiando a tu equipo que te adoraba, ni en la cocina haciendo magia para que todo saliera perfecto. Pero hoy verás desde el cielo como todo el equipo que formaste sigue vivo y es uno de tus legados. Te vamos a echar tantísimo de menos, Cari. DEP amiga y cuidanos a todos”, comentó en redes sociales una de sus compañeras.

La vida continúa y Sex Sens sigue trabajando a pleno rendimiento para servir las comidas, cenas o almuerzos que tenían agendados antes del fallecimiento de su jefa, como es el caso de La Vuelta 24, es decir, la 79.ª edición de la Vuelta a España. El evento deportivo contrató para su última etapa al catering de la empresaria, y a pesar de que ya no está, su hermana Carla se siente orgullosa del excelente trabajo que sus empleados están llevando a cabo para mantener vivo su legado y la garantía de calidad que siempre acompañó a su proyecto.

Carla Goyanes recuerda a su hermana Cari Redes sociales

“Enhorabuena, porque seguís con gran éxito el legado de mi hermana como estáis demostrando estos días. Recordándote, Cari”, ha comentado Carla Goyanes en sus redes sociales.

Último adiós a los Goyanes

La muerte de Carlos Goyanes pilló de vacaciones a muchos de sus amigos y seres queridos, así que la familia decidió programar otra misa funeral en Madrid para el próximo 23 de septiembre en la iglesia de San Agustín, en El Viso. Lo que no imaginaba nadie es que el homenaje adquiriría un tinte muy distinto por el fallecimiento de Caritina. De hecho, estaba pensado que fuera ella quien recibiera a los invitados para escuchar sus condolencias, un difícil papel que ahora tendrán que asumir su hermana Carla o su madre Cari, que sufren doblemente por las inesperadas pérdidas que han golpeado a su familia.