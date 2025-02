Se resuelve el misterio del anillo de 40 euros que se llevó Yolanda Díaz sin pagar en la MBFW

Yolanda Díaz ha sido una de las protagonistas del fin de semana después de que se llevara un anillo de la firma Tarti Tailored tras su visita a la Fashion Week de Madrid. La vicepresidenta del Gobierno fue una de las invitadas al desfile de Hannibal Laguna el pasado viernes 21 de febrero y aprovechó su visita a IFEMA para conocer los diferentes stands de la MBFW. Allí, se enamoró de un anillo de la firma de Tarti Tailored, valorado en 40 euros. Horas después, Elena Salvador Torres, fundadora de la marca, compartió un vídeo en redes desvelando que Yolanda Díaz se había ido con la pieza sin pagar. "Ha pasado por aquí una persona, se ha puesto un anillo, su asistente también y yo no he visto los billetes", comienza diciendo la artista en el vídeo. "Ha hecho un "simpa" en toda regla. Me ha dicho "ahora vuelvo", pero no ha vuelto", relataba la joven, finalizando Salvador con un "vuelve, porfa", dirigido a la vicepresidenta del Gobierno.

Yolanda Díaz en el "front row" de Hannibal Laguna en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid Gtres

Tras el revuelo, el equipo de Yolanda Díaz se puso en contacto con Tarti Tailored y abonó el dinero del anillo tras hacerse el vídeo viral. "Hola querida!! Cómo estás? Oye, creo que eres la diseñadora que conocimos ayer en la MFW, entre la locura de medios y de seguir el recorrido no volvimos a tu stand pero tenemos una deuda contigo! Ya me dirás cómo podemos hacerlo. Gracias y un abrazo enorme", escribieron desde el equipo a la diseñadora almeriense y pagaron el anillo inmediatamente.

«Nos escribieron después de que saliese el vídeo, majísimos, diciéndonos que con todo el revuelo y el follón de la prensa, se les olvidó pasarse», explican desde la cuenta oficial de la firma en Instagram. Además, desde Tarti Tairoled han añadido una nueva publicación agradeciendo a Yolanda Díaz su sentido del humor y desvelado el final de esta historia. "Desde el principio supimos que fue un despiste; su primera parada al llegar fue nuestro stand. Que "se fuesen sin pagar" fue el meme del día y por eso se grabó el vídeo. Minutos después de que saliese el vídeo nos contactaron con mucho cariño para saldar y felicitarnos, les informamos del video y no se molestaron. Agradecemos que no se hayan ofendido y hayan dejado correr el curso del video. También a todos los que lo habéis compartido desde el humor. ¡Gracias por hacerlo viral!".

Una de las anécdotas de la 81 edición de la MBFW

Finalmente, todo ha quedado en una anécdota y por fin se ha resuelto el misterio del anillo favorito de Yolanda Díaz en la 81 edición de la MBFW. "El anillo me encanta. Ojalá habernos quedado más tiempo con vosotras, sois geniales", escribió Yolanda Díaz a Tarti Tailored tras su lapsus.