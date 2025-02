Yolanda Díaz se descuida y se lleva sin pagar un anillo en la Fashion Week: "Ha hecho un simpa en toda regla"

El pasado viernes, 21 de febrero, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acudió a la presentación de la Colección PETALSCAPE, de Hannibal Laguna, en la Madrid Fashion Week, en el Palacio de Congreso de IFEMA de la capital.

Durante su visita, la gallega, como aficionada a la moda que es, visitó todas las instalaciones, acompañada de su equipo, haciendo especial hincapié en aquellos stands de los artistas emergentes que, de una manera u otra, están comenzando en el mundo de la moda.

La anécdota llegó cuando la líder de Sumar se paró en uno de los stands, llamado 'Tati Tailored', y se seleccionó uno de sus llamativos anillos para ponérselo en el dedo y hacerse una foto junto a su creadora. Sin embargo, tras la instantánea, la vicepresidenta se descuidó y avanzó para visitar el resto del pabellón, con el anillo puesto en el dedo, sin pagar los 40 euros de importe a su creadora.

Un vídeo cómico: el origen de la viralidad

La creadora del anillo, Elena Salvador Torres, apareció en un vídeo en la red social TikTok donde, en un tono cómico, explicó lo courrido. "Ha pasado por aquí una persona, se ha puesto un anillo, y su asistente también, y yo no he visto los billetes", explicaba entre risas, mientras añadía que se había hecho "un simpa en toda regla".

"Me han dicho: 'Ahora vuelvo', pero no ha vuelto", explicaba la creadora del anillo en tono cómico, que culminaba con un "vuelve porfa", acompañado de unas risas. Sin embargo, el final no fue para nada trágico, ya que podría tratarse de una escena cómica propiciada por un decuido.

"Nos escribieron después de que saliese el vídeo, majísimos, diciéndonos que con todo el revuelo y el follón de la prensa, se les olvidó pasarse", explica Elena Salvador en un nuevo vídeo en un ambiente muy distendido.

Así, tras reconocer que el importe del anillo ya está abonado, el mensaje del equipo de Yolanda Díaz fue el siguiente: "Hola querida!! Cómo estás? Oye, creo que eres la diseñadora que conocimos ayer en la MFW, entre la locura de medios y de seguir el recorrido no volvimos a tu stand pero tenemos una deuda contigo! Ya me dirás cómo podemos hacerlo. Gracias y un abrazo enorme".

Además, la propia vicepresidenta segunda del Gobierno le mandó un mensaje personalmente, en el que le aseguraba estar encantada con el anillo. "El anillo me encanta! Ojalá habernos quedado más tiempo con vosotras, sois geniales", escribió Díaz.