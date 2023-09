Risto Mejide y Natalia Almarcha, reconciliación a la vista: la pareja se ha dado una nueva oportunidad

Risto Mejide y Natalia Almarcha han retomado su noviazgo. Aunque la farmacéutica aseguró el pasado 17 de julio que su romance con el presentador ya era pasado, parece ser que no pueden vivir el uno por el otro y la valenciana no ha podido pasar ni de página ni de libro. Así lo han confirmado en el podcast "Las Mamarazzis" de "El periódico". Según han desvelado, ambos tienen "un enganche muy grande" y han vuelto a apostar por un futuro en común, aunque han decidido que todo vaya más despacio. Natalia no tiene planes aún de mudarse a Madrid junto al exmarido de Laura Escanes pero sí se han dejado ver disfrutando de planes juntos.

De hecho, según ha desvelado el perfil de "La Cuernis" en su perfil de "Instagram", la pareja ha sido pillada disfrutando de una escapa romántica y cultural en Granada. Algunos seguidores de esta cuenta han enviado fotografías de la pareja en el complejo monumental realizando una visita junto a otro grupo de turistas. Durante su estancia en la ciudad, la joven no dudó en publicar un carrousel de fotografías en su red social de su viaje junto al siguiente texto: "Fin de semana que llevaré siempre tatuado en el corazón".

Aunque la farmacéutica ha intentado jugar al despiste y en su publicación no hay ni rastro de Risto Mejide, no se han escondido durante su visita y han sido vistos paseando nuevamente su amor por Granada. Además, según ha publicado la anterior cuenta citada, el publicista habría comprado un anillo en la joyería Suárez de la ciudad andaluza, situada dentro del Corte Inglés. Parece ser que su relación vuelve a ir viento en popa a toda vela y ambos han comenzado, nuevamente, a seguirse en sus respectivas redes sociales. ¿Volverán a oficializar su noviazgo en los próximos días?