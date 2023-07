Natalia Almarcha rompe su silencio tras romper definitivamente con Risto Mejide: "He pasado página y he cambiado hasta de libro"

Natalia Almarcha ha roto su silencio a través de "Instagram" después de haber roto definitivamente con Risto Mejide. Después de haberse dado una segunda oportunidad, la pareja decidía poner punto y final a su relación sentimental nada más regresar de unas románticas vacaciones en Menorca. El publicista y la joven asistieron juntos a la boda de Edurne y de De Gea, oficializando su reconciliación, pero unos días después han preferido tomar rumbos separados.

Natalia Almarcha está cansada de estar en el ojo del huracán mediático y de acaparar titulares constantemente por su relación con Risto. La presión mediática habría sido uno de los motivos que ha motivado la separación y la farmacéutica quiere recuperar su anonimato y así lo ha hecho saber a través de un story de "Instagram". "Por mi salud mental, necesito ya que paren de crear noticias, que se olviden de mí, que no me relacionen. Este tema seguro que le cansa ya a la gente. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen", ha expresado Natalia. La joven ha confirmado su ruptura con Risto Mejide y ha desvelado que podría estar con otra persona, ya que ha "cambiado hasta de libro".

Risto Mejide firma ejemplares junto a su novia Natalia Almarcha en la Feria del Libro de Madrid GTRES

El publicista, de momento, no se ha pronunciado sobre su inesperada ruptura con la valenciana, pero lo cierto es que ambos se han dejado de seguir en redes. Fue el pasado 16 de junio cuando Risto Mejide confirmaba su separación con Almarcha a través de un comunicado en "Instagram". Desde ese momento, ambos empezaron una guerra mediática y muchos rumores apuntaron a que el presentador de televisión le había sido infiel con Mayka Rivera, una de las participantes de "La isla de las tentaciones", algo que ella desmintió públicamente. Después de llegar a un acuerdo, Risto y Natalia volvían a darse una segunda oportunidad pero parece ser que no han podido arreglar sus diferencias y han decidido tomar caminos separados después de haber vivido un breve pero intenso romance.