Robert De Niro, sobre su hija trans: "Quiero a todos mis hijos, no sé cuál es el problema"

El pasado mes de abril, una de las hijas de Robert De Niro, que anteriormente respondía al nombre de Aaron, salió del armario públicamente como mujer transgénero. En una entrevista con la revista “LGBTQ+ Them”, Airyn, su nombre actual, reveló que comenzó su terapia hormonal en noviembre de 2024 y explicó que, aunque anteriormente se identificaba como hombre gay, siempre sintió que esa etiqueta no reflejaba completamente su identidad.

Desde el primer momento, su padre ha mostrado un apoyo incondicional. En declaraciones a medios como “Variety” o “People” ha declaro que “Apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora quiero y apoyo a Airyn como mi hija. No sé cuál es el problema. Quiero a todos mis hijos”. Una lección de tolerancia a sus 81 años, aunque cabe recordar que el actor se ha criado en un ambiente de lo más diverso. Su padre, el pintor Robert De Niro Sr., era gay.

Unas declaraciones que cobran especial importancia en un momento en el que la comunidad transexual de Estados Unidos está viendo mermados algunos de sus derechos. La administración de Donald Trump ha eliminado el reconocimiento federal de las personas transgénero, estableciendo que el género se define exclusivamente por el sexo asignado al nacer, prohibiendo la financiación de tratamientos de afirmación de género y la inclusión de marcadores de género no binarios en documentos oficiales como pasaportes.

Una política que supone un grave retroceso en los derechos de la comunidad transexual y que ha afectado a rostros tan conocidos como la actriz de “Euphoria” Hunter Schafer, la ex de la cantante española Rosalía.

Tal y como ha explicado en sus redes sociales, ha tenido que renovar su pasaporte tras sufrir un robo mientras rodaba en Barcelona, y su sorpresa ha sido mayúscula cuando, tras entregarle el nuevo documento, ha visto que ha sido registrada como hombre. Una etiqueta a la que no se enfrentaba desde que, hace años, comenzó su transición.

"Hoy me topé con una dura realidad y sentí que era importante compartir esto con quien me estuviera escuchando (...) No hago esta publicación para generar miedo, ni para crear drama, ni para recibir consuelo, no lo necesito. Pero creo que vale la pena publicarlo para señalar la realidad de la situación y que está sucediendo. Me sorprendió. Simplemente, no pensé que realmente iba a suceder. Quiero reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa que es blanca", comienza diciendo en un video publicado en sus redes sociales.

"No me importa una mierda que me pongan una 'M' en el pasaporte. No cambia nada en mí ni en mi condición de trans, pero sí me hace la vida un poco más difícil. Estoy bastante segura de que esto va a venir acompañado de tener que delatarme ante los agentes de patrulla fronteriza… mucho más a menudo de lo que me gustaría o de lo que es realmente necesario. Y de pensar en otras mujeres trans u otras personas trans a las que les pueda estar pasando esto", añade antes de concluir asegurando que nunca dejará de ser trans y que una simple letra no cambiará su realidad: "Que se joda esta administración".