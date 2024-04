La relación sentimental de Rosalía y Hunter Schafer: la actriz confirma que estuvieron juntas cinco meses

Hunter Schafer no es una gran conocida por el público español, aunque está cosechando una creciente fama desde que se convirtiese en una de las protagonistas de la exitosa serie ‘Euphoria’ de la plataforma HBO. Sin embargo, este martes ha logrado colarse en muchos hogares patrios con su inesperada revelación durante su entrevista a la revista ‘GQ’. En ella, la actriz ha reconocido sin mayores reparos que mantuvo un romance en secreto conRosalía, la cantante catalana que más fortuna está amasando dentro y fuera de nuestras fronteras. Como era de esperar, esta confesión está provocando un gran escándalo en las redes sociales.

La actriz Hunter Schafer, de 25 años, ha reconocido tener “amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental”. Es ahí donde aparece el nombre de Rosalía. A la catalana la considera incluso “parte de la familia, pase lo que pase” y es que su vínculo se ha visto reforzado con el paso del tiempo, aunque lo suyo comenzase como un romance que duró cinco meses. Esto era un rumor que se venía propagándose desde que fueron fotografiadas juntas paseando por las calles de Los Ángeles, visitando tiendas de decoración y comprando muebles. Su cercanía hizo sospechar a muchos, pero como las protagonistas prefirieron guardar silencio, esta posibilidad cayó en el olvido al dejar de verlas juntas tan asiduamente. Ahora la propia intérprete ha querido despejar todas las dudas.

“Se ha especulado mucho durante mucho tiempo”, reconoce la actriz, que parece haberse cansado de tener que ocultar una parte de su vida de la que no se arrepiente lo más mínimo. Y es que, aunque en el amor no lograron congeniar más allá de cinco meses, como amigas parecen ser el mejor equipo: “Una parte de nosotras quiere acabar con todo es y otra dice ‘Pero por qué, sino es asunto de nadie’. Pero al final es algo que me alegra compartir y creo que ella también lo siente así”, desvela sin problema alguno lo que durante meses se ha tratado a modo de tabú.

Rosalía y Hunter Schafer Redes sociales

Pero como suele ser habitual entre las cantantes, especialmente desde que Shakira lo pusiese de moda con Gerard Piqué, Rosalía le habría dedicado una canción. Se trata del sencillo ‘Tuya’, donde la catalana habla de un romance con otra mujer. Sus fans lo tenían claro, la protagonista de sus letras era claramente Hunter Schafer, la actriz que habría ocupado su corazón y haberle alegrado sus noches antes de que Rauw Alejandro entrase en escena y pusiese su vida patas arriba. La intérprete no pudo anidar más allá de cinco meses en el corazón de la artista, pero al menos ha sabido ganarse un puesto como una de sus mejores amigas y su complicidad, que siempre daba pie a rumores, ahora por fin se entiende a qué se debe.