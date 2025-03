Trump sigue con su cruzada "anti trans" y consuma su venganza sobre Lía Thomas

Las “graves consecuencias” que la participación de atletas trans tiene para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo. Un debate que se vio amplificado por el caso “Lia Thomas”, una nadadora transgénero que generó un gran escándalo tras batir todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania (Penn). Antes de realizar su transición compitió durante tres años como hombre, con el nombre de Will Thomas. La universidad informó a principios de diciembre de 2021 que Lía había batido todos los récord en estilo libre 200 metros y estilo libre 500 metros y desde entonces no paró de acumular podios. La polémica no se hizo esperar y levantó un auténtico tsunami en Estados Unidos y en todo el mundo.

Tras perder la demanda contra World Aquatics en el tribunal de arbitraje deportivo y quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de París, ahora se enfrenta al que podría ser el golpe definitivo a su carrera: la política anti-trans de Donald Trump.

Hace unas semanas, tres ex nadadoras de la Universidad de Pensilvania denunciaron el trauma emocional que les supuso tener a la nadadora transgénero Lía Thomas como compañera de equipo y exigieron a la Ivy League que borre todas las marca de Thomas, según la demanda presentada. Y ahora, Trump ha dado la puntilla con la retirada de financiación a la citada universidad por acoger a la nadadora transgénero.

Su venganza por el "caso Lía Thomas"

El gobierno de Trump ha suspendido aproximadamente 175 millones de dólares en fondos federales para la Universidad de Pensilvania debido a la participación de Lía Thomas en su programa de natación, según ha informado la Casa Blanca.

La escuela de la Ivy League se ha enfrentado a una investigación del Departamento de Educación centrada en su programa de natación. La investigación se anunció el mes pasado, inmediatamente después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para prohibir a atletas transgénero competir en deportes femeninos.

Pero los fondos federales se suspendieron en una revisión separada del presupuesto federal discrecional destinado a las universidades, según informó la Casa Blanca. El dinero suspendido procedía del Departamento de Defensa y del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Un portavoz de Penn dijo que la escuela no había recibido ninguna notificación o detalles sobre la medida. “Es importante señalar, sin embargo, que Penn siempre ha seguido las políticas de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) y de la Ivy League respecto a la participación de los estudiantes en equipos atléticos”, afirmó el portavoz Ron Ozio. “En el pasado hemos estado, y hoy seguimos, en total cumplimiento con las regulaciones que se aplican no solo a Penn, sino a todas nuestras instituciones pares de la NCAA y la Ivy League”.

La investigación abierta por la Oficina de derechos civiles del Departamento de Educación en Penn se centra en Lia Thomas, quien nadó en el equipo femenino de la escuela y fue la primera atleta transgénero abiertamente en ganar un título de División I en 2022.

La agencia también ha abierto expediente a la universidad estatal de San José en voleibol y a la Interscholastic Athletic Association de Massachusetts.