La exnovia de Rosalía, Hunter Schafer, denuncia que vuelve a ser un hombre en su pasaporte

Donald Trump está llevando a cabo con una rapidez pocas veces vista en los Gobiernos su particular cruzada contra todo lo que considere que forme parte de la "agenda progresista" o la cultura Woke. En este retroceso de derechos civiles, una nueva orden ejecutiva estipula que los ciudadanos estadounidenses solo pueden elegir entre dos sexos, masculino y femenino, que se asignan al nacer. Un golpe no solo a la comunidad transexual, sino a todos los que no se sienten identificados con el binarsimo.

Hunter Schafer, actriz transexual destacada por sus trabajos en la serie "Euphoria" y la película "Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes", ha sido una de las afectadas por esta nueva realidad en su país.

Tal y como ha explicado en sus redes sociales, ha tenido que renovar su pasaporte tras sufrir un robo mientras rodaba en Barcelona, y su sorpresa ha sido mayúscula cuando, tras entregarle el nuevo documento, ha visto que ha sido registrada como hombre. Una etiqueta a la que no se enfrentaba desde que, hace años, comenzó su transición.

"Hoy me topé con una dura realidad y sentí que era importante compartir esto con quien me estuviera escuchando (...) No hago esta publicación para generar miedo, ni para crear drama, ni para recibir consuelo, no lo necesito. Pero creo que vale la pena publicarlo para señalar la realidad de la situación y que está sucediendo. Me sorprendió. Simplemente, no pensé que realmente iba a suceder. Quiero reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa que es blanca", comienza diciendo en un video publicado en sus redes sociales.

"No me importa una mierda que me pongan una 'M' en el pasaporte. No cambia nada en mí ni en mi condición de trans, pero sí me hace la vida un poco más difícil. Estoy bastante segura de que esto va a venir acompañado de tener que delatarme ante los agentes de patrulla fronteriza… mucho más a menudo de lo que me gustaría o de lo que es realmente necesario. Y de pensar en otras mujeres trans u otras personas trans a las que les pueda estar pasando esto", añade antes de concluir asegurando que nunca dejará de ser trans y que una simple letra no cambiará su realidad: "Que se joda esta administración".