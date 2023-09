Rocío Carrasco da el golpe definitivo a Gloria Camila en el día del cumpleaños de Rocío Jurado

Hoy hubiese cumplido años Rocío Jurado. "La más grande" habría cumplido 80 años si no hubiese muerto el pasado 1 de junio a causa de un cáncer pero su figura sigue más viva que nunca y todo el clan Mohedano sigue siendo uno de los más mediáticos de la prensa del corazón. Por este motivo tan especial, Rocío Carrasco ha reaparecido en la televisión pública en el programa "Mañaneros" para recordar a su madre. Después de la muerte de María Teresa Campos, la mujer de Fidel Albiac ha asistido a TVE para hablar de su progenitora. Casualidad o no, su intervención ha coincidido con el estreno de Gloria Camila, su hermana menor, como colaboradora en "Espejo Público".

La hija de Ortega Cano, después de un año alejada de los focos mediáticos, ha decidido retomar su carrera en los medios y ha elegido el magacín de Antena 3 después de su veto en Telecinco. A diferencia de Rocío Carrasco, que se ha mostrado relajada y risueña, Gloria Camila ha confesado que se mostraba muy nerviosa ante su inminente estreno como colaboradora de "Espejo Público". Mientras Rocío Carrasco se deshacía en halagos hacia Rocío Jurado, su hermana pequeña se sentaba con Susanna Griso para hablar de sus problemas de salud mental y sobre los problemas familiares a los que ha tenido que hacer frente estos últimos años, como el conflicto con la mujer de Fidel Albiac.

Gloria Camila, nueva colaboradora de "Espejo Público" Antena 3

"Era súper ordenada. Me identifico con ella en gustos. Nos gustan los mismos olores, los mismos sabores, los refranes", declaraba Rocío Carrasco sobre la conexión que tenía con Rocío Jurado. Con su intervención en "Mañaneros", indirectamente o no, ha pillado desprevenida a Gloria Camila y le ha hecho sombra desde la televisión pública, eclipsando, en parte, su regreso a los platós de televisión, después de un año alejada del foco mediático. La hija de Ortega Cano no ha dudado en señalar a su hermana y a Ana María Aldón, la última mujer de su padre, como algunos de los problemas que ha tenido en los últimos años. La mujer de Fidel Albiac, por el contrario, no ha mencionado a Gloria Camila en ningún momento. Casi a la par, ambas han vuelto a estar enfrentadas en cadenas distintas en el día del cumpleaños de su madre. ¿Quién habrá ganado estaba batalla de audiencias?