Ortega Cano desmiente a Gloria Camila tras sus últimas declaraciones sobre ser hija de Rocío Jurado

El pasado domingo, Gloria Camila asistió a un acto de "Golden Nail Congress" donde fue galardonada, en el que fue acompañada por su padre y su pareja, y donde coincidió con su sobrina Rocío Flores, que fue la premiada el año pasado. Allí, durante la ceremonia, la hermana de Rocío Carrasco dialogó larga y tendidamente con la prensa, y dio unas incendiarias declaraciones que han dado mucho de qué hablar.

"Si alguien se pusiese en mi lugar, creo que me entenderían. Es un poco complicado que me entiendan....He llegado a plantearme si merecía ser hija de Rocío Jurado... He llegado a replantearme esto. Es que me cambio los apellidos y hago una nueva vida en otro sitio", declaró Gloria Camila sobre su madre y su familia. Además, también se pronunció sobre su salud mental y sobre cómo se encuentra en estos momentos, después de haber atravesado una racha complicada: "Intento explicar un poco cómo me siento, aunque a veces estoy bien, estoy feliz y rodeada de gente que me quiere. El día día también cuesta... A veces te levantas de la cama te sientes una persona de mierda, como que no eres valorada o que no ha merecido la pena lo que has hecho. Es como que no te entienden o que no quieren entenderte. Yo soy muy sensible y todo me lo tomo muy a pecho. Muchas veces me planteo que deberían escuchar la otra parte. Yo tengo mucho que decir y mucho que callar. No estoy bien del todo. A veces tengo unos bajones horribles y me apetece todo mandarlo a tomar viento".

Gloria Camila GTRES

Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, incluso a su padre, que se ha pronunciado tras la intervención de su hija, desmintiendo y quitando hierro al asunto sobre cómo se encuentra Gloria Camila en estos momentos. Según el diestro, "está muy bien, está estupendamente". "Ayer le dieron un premio de una cosa de moda, también tiene la carrera, muchas cosas", ha declarado sobre su hija, desviando el tema. Sobre si se había planteado o no la joven cambiarse el apellido, el ex de Ana María Aldón volvía a reiterar que "no, no, ella está bien".