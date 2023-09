Fichaje sorpresa en RTVE: Terelu Campos será colaboradora para el espacio de Jordi González, 'La Plaza', y presentará el homenaje a su madre, María Teresa Campos

Buenas noticias para la matriarca del clan Campos. Terelu Campos, la hija mayor de la fallecidaMaría Teresa Campos, tras una pausa profesional debido al fin de ‘Sálvame’ y acabar con el rodaje del esperado proyecto de Netflix, ha decidido abandonar la que fuera su casa profesional para saltar a RTVE.

El look de Terelu Campos para celebrar su cumpleaños. Gtres

Los motivos que le han llevado a cambiar de dicha cadena , tras estar trabajando en Mediasetdurante 16 años, han sido dos. Por un lado será ella la presentadora que rinda homenaje a su madre en el especial que la cadena estatal está preparando. Por otro lado, volverá a trabajar en el horario de tardes ya que se incorporará como colaboradora en el nuevo espacio de Jordi González, llamado ‘La Plaza’ y que se estrenará el próximo lunes 25 de septiembre para hacer competencia a Antena 3 con ‘Y ahora Sonsoles’ (espacio de Sonsoles Ónega); y ‘TardeAR’ (el nuevo programa de Telecinco que estará presentado por Ana Rosa Quintana).

Así lo ha informado YOTELE. De momento no se sabe cuando será la incorporación de Terelu Campos a su nuevo trabajo en RTVE ya que tiene un contrato de exclusividad con Netflix hasta que el reality vea la luz y que será en octubre. A esto se suma también el deseado, y esperado, homenaje a su madre el cual será emitido, también, en octubre.

Terelu Campos y Carmen Borrego tras la muerte de su madre, María Teresa Campos Mediaset

De la que aún no se sabe nada es de Carmen Borrego, la hermana pequeña de Terelu. Borrego comenzó a trabajar en ‘La última noche’,programa de Cuarzo emitido en Telecinco los viernes por la noche; pero no se descarta que siga los pasos de su hermana ya que ella también estará presente en el homenaje televisivo de su madre.