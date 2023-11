Rodolfo Sancho contrata nuevos abogados para frenar a Mediaset y proteger la intimidad de su hijo

Las cartas ya están puestas sobre la mesa del juez en el caso por el asesinato de Edwin Arrieta. Pero la batalla no se libra tan solo en Tailandia, pues es de vital importancia para los protagonistas del caso tener controlada la información que surge desde Colombia y también desde España. La defensa de Daniel Sancho está trabajando duro para perfilar la estrategia a seguir, lo que en ocasiones se ha visto dificultada por lo que se dice sobre él en los medios de comunicación. Pero su padre, Rodolfo Sancho, parece especialmente molesto con la forma de tratar el asunto por parte de los espacios de Mediaset, de ahí que haya decidido tomar cartas en el asunto para frenarles los pies. Lo hará con la justicia como mediadora, pues ha contratado a un nuevo bufete, Averum Abogados, que se sumaría así al de Balfagón-Chippirrás y el de Marcos García-Montes.

Rodolfo Sancho acompaña a su hijo Daniel a su vista ante el juez Gtres

El encargo principal que ha realizado el actor a este nuevo equipo legal es proteger la imagen pública de su vástago, mientras se decide su futuro judicial en Tailandia. No quiere juicios paralelos y para ello ya han dado el primer paso para blindar la vida privada del autor confeso del crimen. Tal y como han adelantado desde la Agencia EFE, los nuevos letrados contratados por la familia ya han iniciado el correspondiente proceso para frenar “la constante divulgación de informaciones pertenecientes a la estricta intimidad de Daniel Sancho” y “las noticias infundadas”, que poco o nada tienen que ver con lo sucedido aquel fatídico 2 de agosto en el que Edwin Arrieta fue descuartizado y sus partes diseminadas por la isla tailandesa.

El objetivo de Rodolfo Sancho es callar a Mediaset y las informaciones sobre la intimidad de su hijo que desde sus programas se vierten a diario. Es por eso que ya se ha fijado una vista en el juzgado de primera instancia número 56 de Madrid para pedirle al grupo que baje el ritmo. Será el próximo 14 de diciembre cuando se debata sobre si el actor lleva o no razón en este sentido, porque considera que lo que se cuenta ahora sobre su vástago “solo busca el morbo y el sensacionalismo”, lo que está entorpeciendo su defensa real sobre el asesinato de Edwin Arrieta.

Silvia Bronchalo, Daniel Sancho y Rodolfo Sancho La Razón Gtres/Efe/Redes

Pero han fijado su objetivo en Mediaset, tal y como desvela el abogado Mario Bonacho, porque es “el medio de comunicación que más ha invadido durante estos meses la esfera privada”, detalla a la citada agencia de noticias. Eso sí, no descartan ampliar dicha demanda al resto de medios que indaguen en los aspectos privados de Daniel Sancho y en aquellas informaciones que se alejen del proceso legal abierto en Tailandia. Algo que coincide con el comunicado de Silvia Bronchalo, madre del acusado, que además de solidarizarse con el dolor de la familia del cirujano colombiano, también dejó claro que ella no está entorpeciendo el proceso y que su “preocupación se centra única y exclusivamente en el bienestar de su hijo”. Lo mismo está haciendo Rodolfo Sancho, aunque cada cual tiene su forma de actuar y parece que no terminan de fijar una estrategia común.