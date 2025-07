La romántica declaración de Christian Gálvez a Patricia Pardo por su tercer aniversario de boda: "Ojalá nunca dejes de mirarme con esos ojos"

Christian Gálvez y Patricia Pardo conforman uno de los matrimonios más consolidados de nuestro país. La pareja dio el "sí, quiero" el 29 de julio de 2022 en secreto, en una ceremonia íntima por lo civil en Madrid, y desvelaron que habían pasado por el altar un año después, el mismo día que anunciaron que esperaban a su primer hijo en común. "Decidimos que fuese una boda secreta porque somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad", declaró la periodista en una entrevista a la revista "Pronto" en septiembre de 2023.

Tres años de amor

Gálvez y Pardo acaban de celebrar su tercer aniversario de boda. En esta fecha tan señalada, el presentador no ha querido desaprovechar la oportunidad de dedicarle unas románticas palabras a su esposa, la mujer de su vida, en Instagram. "Ojalá nunca dejes de mirarme así con esos ojos ni dejes de sonreír tan bonito a mi lado. Te amo X 999. ¡Feliz 3er aniversario!", ha escrito en la publicación junto a diferentes fotografías y unas dedicatorias personalizadas a la presentadora, las hijas de Pardo y Luca.

"A Patricia, la mujer de mi vida, porque las rosas florecieron. En el Edén, en Galicia, en Tierra Santa y en nuestros corazones. A Aurora y Sofía, porque no concibo la vida sin vosotras a mi lado. A Luca, que te esperé toda la vida. Y llegaste cuando tenías que llegar. Sois la Luz en mi Camino", se lee en una de las fotografías de la publicación.

Igual de enamorados que el primer día

"Eres mi faro y mi horizonte. ¡Feliz tercer aniversario! Te amo", escribía Patricia Pardo en su perfil de Instagram. Lo suyo fue un flechazo y no tardaron ni un año en pasar por el altar. Desde que oficializaron su relación, la pareja no ha dejado dedicarse infinitas muestras de amor. Volcados en Luca, su bebé de un año y medio, no descartan, en un futuro, ampliar la familia.