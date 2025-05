Patricia Pardo comparte una fotografía inédita de Christian Gálvez por su 45 cumpleaños: "Tendré que volver a encontrarte en la próxima vida, una sola me sabe a poco"

Christian Gálvez acaba de cumplir 45 años en su mejor momento personal y sentimental. El 19 de mayo de 1980 nació el escritor y ayer celebró su aniversario en la más estricta intimidad. Antes de finalizar el día, Patricia Pardo no quiso desaprovechar la oportunidad de felicitar públicamente a su marido con una romántica declaración en Instagram, acompañada de una fotografía inédita del presentador de pequeño.

Una romántica felicitación

"Gracias por enseñarme que cumplir años es aprender a vivir con la mirada de un niño. La tuya, siempre dulce, enérgica y entusiasta, me hace pensar que 45 años más no van a ser suficientes para disfrutarte todo lo que quiero. Tendré que volver a encontrarte en la próxima vida, una sola me sabe a poco. Me será fácil, esa luz tuya me guiará donde estés. Siempre a tu lado en el camino, amor mío. Lo mereces todo. ¡Felices 45! Te amo", ha escrito Patricia Pardo en su última publicación.

Christian Gálvez, de lo más emocionado, ha respondido a la presentadora con unos emoticonos con lágrimas en los ojos. Además del mensaje del escritor, la publicación acumula numerosos mensajes de cariño hacia Gálvez por su 45 cumpleaños.

Un misterioso regalo

Aunque el presentador de Mediaset no ha compartido el regalo que ha recibido por su aniversario de parte de Patricia Pardo, lo cierto es que la presentadora fue fotografiada saliendo de las inmediaciones de Mediaset con una enorme caja en la que se podía apreciar un mapamundi y todo apunta a que este habría sido una de las sorpresas que recibió Christian Gálvez en el día de su cumpleaños. Tampoco compartieron fotografías de la celebración, aunque no sería de extrañar que festejaran esta fecha tan señalada en la más estricta intimidad junto a su hijo Luca, de tan solo un año y cinco meses.

Christian Gálvez y Patricia Pardo salen del hospital con su hijo Luca Gtres

La pareja, que comenzó su relación a principios de 2022, celebrará el próximo 29 de de julio su tercer aniversario de boda. Christian y Patricia pasaron por el altar en secreto y desvelaron la noticia un año más tarde, coincidiendo con el embarazo de la presentadora.