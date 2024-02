Rosa Benito, ajena al ingreso en prisión de Antonio Tejado, sorprende con un inesperado mensaje

Rosa Benito, ajena a cualquier asunto relacionado con el ingreso en prisión de Antonio Tejado, ha reaparecido en su perfil de Instagram para enviar un mensaje a todos sus seguidores en el día de San Valentín. La ex de Amador Mohedano no ha dudado en sacar su mejor sonrisa y reivindicar el amor por encima de todo, independientemente de si estás en pareja o no. Junto a una instantánea, la excolaboradora de televisión ha escrito: "Nunca dejes de sonreír. El amor de pareja va y viene pero con amor todo se puede".

Llama mucho la atención la felicidad que transmite Rosa Benito en esta última publicación y su positivismo, justo cuando el padre de su nieto Antonio acaba de entrar a prisión por ser el "autor intelectual" del asalto a la vivienda de María del Monte. Desde su detención, ningún componente del clan Mohedano se ha pronunciado sobre el caso de Antonio Tejado y han preferido guardar silencio.

El mensaje de Rosa Benito por el día de San Valentín Instagram

Cabe recordar que el sobrino de la artista saltó a la fama por su relación sentimental con Rosario Mohedano en 2007. En 2008, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Antonio, nieto de Rosa Benito y Amador. Un año más tarde decidieron cortar su relación y comenzó una guerra televisada entre los dos protagonistas de esta historia, llegando finalmente a los tribunales.

Ayer, la sobrina de Rocío Jurado fue interceptada por la prensa y preguntada por el escándalo en el que se ha visto involucrado el padre de su hijo. Cabizbaja y muy seria, Rosario Mohedano guardó silencio, haciendo oídos sordos a la entrada en prisión de Antonio Tejado.

Aunque la hija de Rosa y Amador no ha querido decir nada, algunas exparejas del sobrino de María del Monte sí han querido dar su opinión, como es el caso de Candela Acevedo o Alba Muñoz. Sus allegados más cercanos aún continúan procesando la información y Antonio Tejado, desde prisión, ha lanzado un comunicado defendiendo su inocencia.