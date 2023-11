Rosa Benito habla sobre el compromiso de Ana María Aldón y Eladio

Rosa Benito ha permanecido alejada del foco mediático durante una temporada. Su reaparición ha llegado en el estreno del musical ‘Bailo, bailo’ en el Teatro Capitol, un claro homenaje a la trayectoria de Raffaella Carrà, y no ha querido dejar pasar la oportunidad para dedicar unas palabras a la prensa. La ex de Amador Mohedano ha hablado sobre uno de sus nuevos proyectos que promete ser algo rompedor e impactante, aunque insiste que no puede decir nada más: “Va a ser algo que va a sorprender porque me ha sorprendido hasta a mí. Estoy super ilusionada”, desvelaba con una clara emoción que no era capaz de contener.

Rosa Benito en una imagen de archivo Gtres

La ausencia de la colaboradora en la televisión había dado lugar al rumor de un posible veto por parte de Telecinco, cosa que ella desmintió ante la opinión pública: “A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación y una propuesta de trabajo encima de la mesa”, se atrevía a responder dando como justificación a esta situación que había decidido dedicar más tiempo a su familia y a sus proyectos profesionales.

Y es que este nuevo y sorprendente proyecto al que ha dedicado tanto tiempo no ha sido el único punto por el que le han preguntado los medios. Ha hablado sobre como está actualmente José Ortega Cano y cuál es su estado de salud. A pesar de que el torero está viviendo una etapa de cambios muy fuertes, a raíz de su divorcio con Ana María Aldón, se encuentra feliz y afirma que este está "muy bien". De hecho, dijo que este sábado 4 de noviembre “voy a estar con él. Hay una inauguración en San Sebastián de los Reyes y vamos a estar junta la familia”.

La situación se volvía un poco más tensa cuando le preguntaron sobre el compromiso de Ana María Aldón y Eladio. En un primer momento decidió eludir la pregunta, pero finalmente cambió de parecer y sentenció que le parecía “super bien”. Por su parte, la colaboradora de televisión, pese a estar muy dedicada a su familia en el último año, ha mostrado la gran pasión que le produce su trabajo y las ganas de hacer público su nuevo proyecto que está previsto para que vea la luz este próximo verano.