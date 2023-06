Los sábados de Lomana: Tamara y mami, tomad nota de la boda de real de Jordania

Hacía mucho tiempo que no veía revistas del corazón , especialmente «Hola», que es muy entretenida para comentarla con amigas/ amigos, porque este tipo de revistas lo que divierte es el cotilleo que generan cuando las ves. Aparecían en portada los novios- no novios- Paloma Cuevas y Luis Miguel, que juegan siempre al despiste, y en la boda de un amigo, el hijo de Rosa Clará, firma con la que Paloma tiene un contrato de imagen, no se les pudo hacer ni una foto juntos. Esa forma huidiza de comportarse quedó aclarada este miércoles viéndoles en «Hola» cogidos de la mano. Me resulta muy absurda esta actitud, de no querer demostrar su amor, más cariñosos, más abrazados, me resulta poco creíble. Una foto con el «Sol» de México y siempre guardando las distancias. Ni un «achuchon»...Uyyy nos han pillado... Algo que claramente se nota que está pactado pero, eso sí, cumpliendo todos los límites que manda «la moral» como buenos novios de toda la vida muy «comme il faut». Critiqué la actitud tan descarada y exagerada en demostraciones de amor que tuvo su ex, Enrique Ponce, y su novia Ana siendo él un hombre casado, pero esta nueva pareja paseando por París es tan poco natural que no lo entiendo. Tiene un tufo a rancio que pienso que, nada más lejos de lo que yo creo que ha sido Luis Miguel.

Tamara Falcó e Isabel Preysler @tamara_falco

Tengo que decirles que, en general, estamos cansados ya de tanta tontería y falta de naturalidad. Tamara y mami se van a la Buchinger para que la niña baje unos cuantos kilos de cara a la boda y ponerse a punto para tan gran día... La mami sabe que no adelgazará más porque se diluye. Bueno, pues dice Tamara que no, que no es para adelgazar... Será penitencia que ofrece a Dios lo de solo tomar líquidos durante diez días. ¡ Qué me van a contar a mi! Que estuve en «Supervivientes» a dieta de nada de nada. La única ventaja es que fue un détox maravilloso en unas islas paradisíacas y encima me pagaban un pastón. En esta clínica de Marbella no comer es carísimo. Pidamos a la Virgen que el vestido le quede bien de una vez y no siga dándonos la turra con el tema vestido y boda que estamos hasta la coronilla pero no nos la vamos a peder. Mucho «gossip»nos espera.

La boda y la novia que me ha parecido más elegante ha sido, sin duda ninguna, la de Jordania. Todas las familias reales europeas, un protocolo colorista y precioso con los uniformes y pañuelos cuadrados llamado la kufiya en blanco y rojo, sujeto con un cordón negro en la parte alta de la cabeza, con el que los hombres árabes se cubren de la arena y del sol, convertido en un símbolo de la causa Palestina. El vestido que lució la novia es mi favorito en el ránking de novias. Absolutamente perfecto hecho por el modisto libanés Elie Saab. El nombre de la novia, una preciosa mujer arquitecto de Árabia Saudí es Rajwa Al Saif . Esta mujer tiene una presencia y un estilo como hacía tiempo que yo no veía. Fue con zapato plano para no resultar más alta que su marido. También me encantó ver a mi querida Miriam Ungría, ahora convertida en princesa Maryam Al Ghazi, casada con un primo carnal del monarca el pasado septiembre de 2022. El novio es un auténtico «cañón», no puede ser más estupendo y con mejor facha. Ella se merece todo. Seguiré en mi próxima crónica comentando bodas en la que no puede faltar la de Sevilla, en Pilatos, de Luna, la hija mayor del Duque de Segorbe y Condesa de Ricla. Su madre es Gloria Orleans Braganza. Mientras nuestros políticos siguen intrigando y peleándose por ocupar puesto preferente en las listas electorales.