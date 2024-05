Santina, la madre de Mario Biondo, vuelve a cargar contra Raquel Sánchez Silva

Hoy, jueves 30 de mayo, se cumplen once años del fallecimiento de Mario Biondo y su familia no da el caso por cerrado. Son muchas las teorías que se han barajado en torno a su muerte (sucidio, juego sexual, asesinato) y siguen luchando por saber qué ocurrió realmente. Por entonces el fotógrafo italiano estaba casado con Raquel Sánchez Silva, y contra ella ha arremetido ahora Santina, la madre de Biondo.

Pippo Biondo y Santina Biondo llegando a la corte de Palermo en 2020 Alessandro Fucarini GTRES

"Así como no tuviste piedad de mi hijo Mario Biondo, de la misma manera Dios te debe recompensar no teniendo piedad de ti ni de tus hijos", escribía Santina en sus redes sociales. Sus seguidores han dado por hecho que el mensaje va dirigido a la presentadora de "Maestros de la Costura".

Mario Biondo fue encontrado semiahorcado con un pañuelo atado a una estantería. La primera hipótesis que se barajó fue el suicidio, una versión policial que los padres de Biondo no creyeron nunca. Once años después siguen queriendo conocer la verdad.

Foto de archivo del 22 de junio de 2012 de Raquel Sánchez Silva junto a su marido, Mario Biondo, durante su boda en Taormina. larazon

En España, la Justicia dictaminó que se trató de un suicidio. Se especuló sobre su asesinato y sobre su consumo de drogas, versiones que también se rechazaron.

La familia de Biondo ha tenido siempre clara su postura. Hace unos meses Santina estallaba contra Sánchez Silva tachándola de mentirosa. "Deja de decir mentiras y habla. ¡Habla! Deberías estar buscando a los asesinos de mi hijo. ¡Qué vergüenza! No habla porque quiere mantener el honor de Mario, ¿pero qué honor? Lo enturbió ella haciendo publicar artículos de que mi hijo era cocainómano y que había muerto jugando un juego erótico. Debería estar buscando a los asesinos de mi hijo en vez de callar. Dejar de mentir y hablar, hablar, hablar. A los jueces italianos siempre les dijo 'No me acuerdo'. Solo eso", confesó en "Informalia".