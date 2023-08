La verdad sobre Mario Biondo, según la prensa italiana: "En España solo hay mentiras"

"Las últimas horas de Mario Biondo", un documental estrenado en Netflix sobre la muerte del marido de Raquel Sánchez Silva. Un reportaje sobre un caso que oculta misterios sin resolver ante tal controvertida situación. En este, desde el principio se acepta la versión oficial del suceso y hay un desfile de testimonios con familiares, criminólogos o periodistas expertos que se dedican a subrayar la tesis del suicidio una y otra vez. Imágenes que en España han sido normalizadas, pero no en Italia, donde en la prensa se explican otras teorías.

El 30 de mayo de 2013, Mario Biondo fue encontrado ahorcado en la biblioteca de su casa en Madrid. Han pasado diez años desde su muerte y el estreno de la docuserie ha vuelto a reabrir el caso y especulaciones relacionadas con las últimas horas del italiano. Una, por ejemplo, gira con respecto a su historial, el vínculo entre oligospermia y cocaína, con la que se ha relacionado a Mario Biondo.

El caso de Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva, un suceso que causó guerra entre España e Italia

Su madre, Santina Biondo, habló en una entrevista para Il Corriere della Sera sobre la verdad del caso del camarógrafo: "En España hay muchas mentiras", dijo ."Hizo falta un juez de instrucción para devolverle la dignidad a mi hijo. Llegaron a decir que mi hijo era adicto a la cocaína o que murió mientras jugaba a un juego erótico. Puedes decir que no encuentras a los asesinos, pero debes decir la verdad, que lo mataron", explicó la mujer. "Había descubierto algo que no debería haber sabido contra alguien muy poderoso y le hicieron pagar por ello", añadió. Tanto Santina como Pippo, su padre, han considerado que "Mario solo fue un fastidio para la familia de Raquel".

La prensa italiana siempre ha hablado del caso como un "asesinato". En 2016, la criminóloga Roberta Bruzzone explicó en La Repubblica que en España "les quieren hacer creer que se suicidó, pero no se suicidó". El diario destacó que en aquel momento, el juez se centró en una serie de contradicciones en los interrogatorios a Raquel Sánchez Silva, la viuda, acusando que "no estaba siendo investigada por homicidio con agravante de premeditación". Y es que la Justicia italiana, el año pasado, cerró la investigación sobre la muerte de Biondo concluyendo que fue asesinado. "Mario Biondo fue asesinado, no fue un suicidio", afirmaba el juez.

La televisión pública italiana también se ha mostrado en estos diez años a favor de la tesis del asesinato. En un programa, la RAI definió el caso como "una muerte extrañísima y muy confusa".