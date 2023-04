Primeras palabras de Nacho Taboada sobre su relación con Sara Carbonero

Cuando se cumple ya un año de su relación, el músico zaragozano Nacho Taboada ha hablado de sus sentimientos hacia su actual pareja, Sara Carbonero.

Aunque se hablaba de una relación entre el músico y la periodista, no fue hasta hace un mes que llegaron sus primeras imágenes juntos. Taboada, que actuó en la Casa del Loco de Zaragoza con su banda Colectivo Panamera, eligió a "El Heraldo de ARagón" para expresar cómo lleva ser objeto de las cámaras desde que iniciara su relación con la ex de Iker Casilas: “Lo vivo con naturalidad, sabiendo dónde estoy. La vida me ha llevado por este camino”.

“He conocido a una persona muy especial y desde el primer momento sabía que esto iba a pasar”, señala sobre su historia de amor. “Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos”.

Nacho Taboada y Sara Carbonero se conocieron a través de Isabel Jiménez, amiga y socia de la periodista, y de su marido, Álex Cruz, que les presentaron. Para ella, él ha sido su gran apoyo en sus recaidas de salud. “En una mano que te sujeta fuerte mientras te toca los acordes de guitarra de tu canción preferida para dormirte, una voz que te lee el periódico cada mañana, unos brazos firmes que te sostienen para ponerte en pie de nuevo…”, escribía Carbonero en sus redes tras su última operación, a finales de 2022. Por su parte, el músico se define como “un maduro precoz” al que le encanta leer sobre historia y de los que huye de los grupos de WhatsApp. Es además, un comprometido con las causas sociales y un gran amante de los animales.

Taboada lleva 11 año en el mundo de la música, y en 2017 fundó Colectivo Panamera juntoa Pepe Curioni y Vanja Polace.

Vive volcado en el trabajo diario "y el "esfuerzo, que nadie me va a regalar nada. Me siento afortunado por dedicarme a la música y por conocer a personas tan especiales en mi esfera privada. Me quedo con eso”, señala al mismo medio.