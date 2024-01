Sebastián Yatra opina rotundo sobre el romance entre Aitana y Enzo Vogincic

El romance entre Aitana y Sebastián Yatra parecía idílico. Dos de los cantantes que más fans mueven y que más ruido hacen con su música se unían en un noviazgo casi perfecto. Sus pasos en redes sociales, aunque discretos, eran seguidos por millones de personas, ansiosos por conocer cada detalle y acompañarles en la aventura del amor que les hizo recorrer mundo. Incluso se presentaron a sus respectivas familias y todo hacía indicar que lo suyo iba a perdurar. Pero su ruptura llegó por sorpresa. Han puesto distancia entre ellos, aunque por fortuna no han querido hacerse sangre mediática, dejando los entresijos de su final para la intimidad. Se siguen admirando, aunque hayan entendido que no están hecho el uno para el otro. Pero ahora el lugar del cantante parece que lo ocupa otro apuesto joven, el actor Enzo Vogrincic , protagonista de ‘La sociedad de la nieve’. ¿Qué piensa de esto? Él ha respondido.

Aitana y Enzo Vogrincic Gtres/Instagram

Como cabría esperar, poco han tardado en hacerle la incómoda pregunta a Sebastián Yatra sobre el posible nuevo romance de su exnovia. Aitana y el actor de moda han sido vistos viajando juntos a París. Tomaron el mismo vuelo a la ciudad de las luces y del amor, dejándose fotografiar por los fans. Después han hecho turismo por la capital gala, aunque no han querido posar en la misma foto, compartiendo cada instantánea en el mismo lugar, al mismo tiempo, pero sin hacer mención de la otra persona. Todo apunta a que habrían iniciado un romance, aunque ellos prefieren guardar silencio y no atraer más miradas. Sin embargo, ahora mismo el foco está situado sobre ellos y cada uno de sus movimientos está siendo analizado al detalle. ¿Cómo lo está viviendo el cantante colombiano desde la distancia?

Sebastián Yatra también habría rehecho su vida tras acabar con Aitana. Aseguran que ha regresado a brazos de su ex, la también cantante Tini Stoessel, aunque él lo ha negado rotundamente en varias ocasiones, como así vuelve a hacer: “No, no, no. Le tengo mucho cariño a Tini. Pero no”. Pero también hace frente a las preguntas sobre los posibles inicios amorosos de su exnovia catalana con Enzo Vogrincic: “No lo sé, aquí inventan muchas cosas, la verdad pobrecita, porque le inventan un montón de vainas. Lo que quiero es que ella sea feliz, yo también, sea con quien sea o no”, ha subrayado el artista colombiano, que siempre tiene bonitas palabras hacia ella, incluso cuando su romance llegó a su fin.

Aitana y Sebastián Yatra Gtres

Aunque Aitana quiere ser discreta en sus relaciones amorosas, el estar bajo la lupa mediática le ha hecho situarla en el mapa junto a Enzo Vogrincic en París. Eso no lo puede negar ya. Pese a que pueda removerle por dentro esto a Sebastián Yatra, no quiere caer en la tentación de hablar mal, porque pesa más lo bonito que un tiempo les unió: “Entre nosotros súper bien las cosas, gracias a Dios, siempre hemos sido muy amigos y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles. Desde hace muchos años nos tenemos todo el cariño del mundo y hay buena comunicación, a ella y a su familia les adoro”, sentencia y zanja el tema.