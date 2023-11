Aitana, muy tajante, se pronuncia sobre su ruptura con Sebastián Yatra

El pasado 27 de noviembre Sebastián Yatra decidió hacer pública su separación con Aitana. El colombiano confirmó ante las cámaras que la catalana y él habían decidido tomar caminos separados y la noticia generó un gran tsunami mediático. "Nos queremos mucho. Somos y seremos grandes amigos en la vida. Ahora mismo estamos los dos solteros, cada uno vive su vida, pero yo la quiero mucho y hemos vivido una historia muy bonita este año", reveló el cantante de "Tacones rojos" sobre el asunto.

Dos días después, Aitana, la otra protagonista de esta historia, ha dado sus primeras declaraciones sobre la ruptura con Yatra. La artista, que se encuentra en estos momentos en Perú con su gira "Alpha Tour", no ha podido evitar pronunciarse sobre su separación después de haber sido abordada por la prensa local del país en el que se encuentra. Aunque en un principio ha intentado no enfrentarse a ninguna cuestión relacionada con su situación actual sentimental, finalmente no ha tenido más remedio que hacerlo.

Incómoda y muy tajante por la insistencia de la prensa, Aitana ha declarado que Yatra y ella ahora son "súper amigos, nos seguiremos llevando súper bien". Aunque no han trascendido los verdaderos motivos de la ruptura, algunas informaciones apuntaban a que la artista estaba molesta con su ex por haber confirmado la información sin consultárselo antes. Desde que comenzaron su noviazgo, hace menos de un año, ninguno de los dos había considerado hacer pública su relación sentimental hasta que el colombiano desveló su separación.

Después de semanas en el punto, Sebastián Yatra confirmó su ruptura con Aitana. Aunque el cantante viajó con la artista y su familia a México y acompañó a la catalana en el arranque de su tour por Latinoamérica, parece ser que algo pasó al otro lado del charco para que decidieran poner punto final a su relación sentimental. La exconcursante de "Operación Triunfo" no ha tenido más remedio que continuar con su show y, en estos momentos, se encuentra en Perú arropada por sus allegados más cercanos y por todo su equipo.