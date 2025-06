Bárbara Rey: "He dormido más en portales que en palacio"

Máxima expectación este jueves 12 de junio en el Hotel Intercontinental de Madrid, donde Bárbara Rey ha presentado su libro, “Yo, Bárbara”, en una sala abarrotada de periodistas llegados incluso de Reino Unido. Se trata de las primeras memorias de la actriz, en las que relata como nunca antes algunos de los episodios más polémicos y destacados de su vida, desde su tormentosa relación con Ángel Cristo hasta su aventura con el Rey Juan Carlos, todo un asunto de Estado.

“Aquí hay caras que hacía un siglo que no veía”, ha comenzado diciendo la vedette, en alusión a compañeros de la prensa con los que, a lo largo de los años, ha mantenido mejores o peores relaciones.

A lo largo de más de 400 páginas, Bárbara Rey acaba con el mito “de que ya lo he contado todo” y sorprende a sus lectores con momentos de su historia nunca antes desvelados, como su complicado vínculo maternofilial o sus inicios como artista cuando se mudó a Madrid desde su Totana natal, cuando pasó por más sombras que luces: “He dormido más en portales que en palacio, allí he estado más de paso”.

Como cabía esperar, los dardos al Rey Juan Carlos I no han tardado en hacer acto de presencia, empezando por el cambio a última hora del lugar de la presentación del libro, prevista inicialmente en Casa de América. Bárbara Rey considera que alguien poderoso se encuentra detrás de esta suerte de veto que ha sufrido: “Yo no sé qué ha pasado, solo que iba a ser allí y al final han puesto una excusa burda para decirme que no. Dicen que el Palacio de Liria hay fantasmas, lo mismo en Casa de América ha aparecido algún fantasma muy vivo… Yo no soy de meterme en entresijos de cosas históricas, pero he visto lo de la Cumbre de América en 1992, que se celebró allí. La presidió el Rey Juan Caros I y 21 presidentes de toda Sudamérica, incluido Fidel Castro. Viendo la situación de nuestro país y Cuba, ya la de nuestro emérito que ahora vive en Dubái, me halaga que no hayan querido que presente mi libro allí. Un señor está fuera de España y no paga impuestos, y el otro ha arruinado su país y su familia vive a costa de los millones que ha robado a los cubanos”.

