Chelo García-Cortés carga contra Ángel Cristo por Bárbara Rey y Sofía Cristo: "Ni le entiendo ni le perdono"

Chelo García-Cortés fue una de las periodistas que asistió a la presentación de "Yo. Bárbara", las memorias de la vedette, y arropó a la actriz en uno de los momentos más emocionantes de su vida. La colaboradora de "La familia de la tele" se sinceró ante las cámaras sobre el paso que ha dado Bárbara de contar su historia y no dudó en sentenciar a Ángel Cristo, uno de los protagonistas del libro.

Uno de los grandes apoyos de Bárbara

"Las memorias de Bárbara son las de Bárbara y ha sido muy generosa. Comparto muchas cosas que dice Sofía porque es mi niña. Yo tengo el lujo de no haber tenido hijos pero tener a Sofía, que es como mi hija. Y entonces yo entiendo a Sofía, pero también entiendo a Bárbara", reconoció Chelo García-Cortés sobre el libro de Bárbara y las historias que se ha dejado en el tintero.

Chelo García-Cortés y Sofía Cristo en la presentación de las memorias de Bárbara Rey Gtres

Sobre Ángel Cristo, la periodista fue muy clara: "Ni le entiendo ni le perdono porque ha hecho mucho daño a su hermana, sobre todo a Sofía y después a su madre". Aunque lo conoce desde niño, su relación está rota tras las entrevistas que ha concedido contra la vedette.

Isa Pantoja, su otra niña

La hija de la tonadillera es otra de "mis niñas", como ella mismo reconoció ayer. "Yo la quiero mucho, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero la quiero mucho porque creo que es una mujer muy coherente, muy inteligente, que ha luchado mucho en esta vida", declaró sobre Isa Pantoja, con al que ha vuelto a reencontrarse en "La familia de la tele". Además, aseguró que "por supuesto" va a conocer su segundo hijo cuando nazca.

Isa Pantoja en "La familia de la tele" RTVE

"Yo ya por edad ya soy abuela, pero el estar en la vida de Isa, de Sofía Cristo, de Bárbara y de Asraf, que siempre he creído en él, están muy enamorados y creo que son muy felices, pues yo estoy muy bien", expresó García-Cortés.

Además, desea que en un futuro Isa y Kiko Rivera "hablen y se entiendan". "A mí no me importaría ayudar, pero creo que no me tengo que meter en estas historias que luego las gafo. Mejor que lo arreglen ellos", zanjó sobre el conflicto entre hermanos. Sobre la tonadillera y su posible futura mudanza a República Dominicana, Chelo García-Cortés dejó claro que "ella es libre de hacer lo que quiera, pero a mí lo que me importa es el parto de Isa, que está ya, ya, ya, ya".