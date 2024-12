Selena Gómez y Benny Blanco, comprometidos

Selena Gómez pasará por el altar.La actriz, de 32 año, ha anunciado a través de su perfil de Instagram que se ha comprometido con Benny Blanco, a quien conoció hace poco más de un año. La cantante ha compartido con sus seguidores en las redes sociales una imagen en la que muestra su anillo de compromiso en el dedo anular de la mano izquierda.

La actriz de "Only Murders in the Building" está radiante tal y como aparece en una segunda foto en la que está sentada en una manta de picnic. También un selfie con cara de éxtasis y una cuarta junto a su novio.

"Oye, espera… Esa es mi esposa", escribe el productor discográfico en un comentario. Y en una historia de Instagram, Selena comparte un vídeo de ella misma con alguien y su mano izquierda temblando mientras la acerca a su teléfono. "¡Sí a esto!", se la escucha decir.

La pareja hizo pública su relación con la publicación de unas fotos de un viaje a Nueva York, incluida una imagen de ella besando a su ahora prometido En un comentario, que luego eliminó, la fundadora de Rare Beauty sugería que los dos ya llevaban seis meses de relación.

En una entrevista con "Time'" publicada en mayo, Selena Gomez reveló que aunque al principio solo lo había considerado un amigo, después descubrió que sus sentimientos iban más allá tras asistir a una fiesta de cumpleaños. "Simplemente sucede cuando menos lo esperas", diría Gomez. Sin embargo, también aclararía que "él no es mi única fuente de felicidad".

Además, el pasado mes de septiembre Selena hizo público su deseo de tener un hijo. En la entrevista con "Time", la cantante habló sobre lo reconfortante que es tener una pareja a la que no le molesta las muestras de odio en las redes. "Sé lo que la gente puede hacerle daño a la gente que amo. Mis propios fans, a quienes adoro y siento que han moldeado quien soy, me dicen las cosas más hirientes sobre cómo vivo mi vida. Pero tiene la fuerza necesaria para que nada de ese ruido lo perturbe. Es realmente impresionante y aprecio cada momento que paso con él. No sé qué le depara el futuro, pero sí sé que no se irá a ningún lado en un futuro próximo", destacó.