Selena Gomez revela que no puede tener hijos

Cantante, actriz, empresaria... no hay nada que profesionalmente se le resista a Selena Gómez. Ni si quiera, las redes sociales donde acumula 425 millones de seguidores. Sin embargo, la salud es su punto débil. Precisamente hoy anunciaba una triste noticia: no puede tener hijos.

La nominada al Emmy como mejor actriz por "Solo asesinatos en el edificio" ha hecho público esta faceta de su vida personal en una entrevista a la revista estadounidense "Vanity Fair", cuya portada de octubre protagoniza. "Nunca antes he contado esto, pero desafortunadamente no puedo tener hijos propios. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en riesgo mi vida y la del bebé. Es algo por lo que durante un tiempo he tenido que pasar mi propio duelo", ha confesado al hablar de su delicada salud.

Según la entrevistadora, Gomez afronta el tema de la maternidad "con calma y sin sentimentalismos". "No es necesariamente del modo en el que me lo había imaginado. Pensé que pasaría del mismo modo que le pasa a cualquiera. Pero ya estoy en un punto mucho mejor con todo eso. Veo como una bendición que haya gente maravillosa que se preste a hacer surrogación o adopción, y ambas son enormes posibilidades para mí. Me hace estar realmente agradecida por las salidas que hay para la gente que se muere por ser madre. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese camino, porque será un poco distinto. Pero al fin y al cabo, no me importa. Será mío, será mi hijo", reflexiona la actriz.

FILE - In this Jan 11, 2020 file photo, Selena Gomez attends the premiere of "Dolittle" in Los Angeles. Gomez says she was recently diagnosed with bipolar disorder. The 27-year-old spoke about her diagnosis in a 20-minute conversation Friday while on Miley Cyrus' “Bright Minded" series on Instagram. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File) Richard Shotwell Agencia AP

Durante algún tiempo Selena Gómez tuvo que retirarse de la interpretación al sufrir lupus. También un trasplante de riñón, que le donó una amiga, Francia Raísa, le obligó a hacer un parón en su carrera, en 2017.

Asimismo, no ha tenido problema en hablar de salud mental, reconociendo hace un par de años en AppleTV+ que sufría un trastorno bipolar, además de haber sufrido episodios de ansiedad y depresión. con la ansiedad y la depresión.

Siempre tuvo claro que formaría una familia cuando llegara a los 35, un deseo que finalmente no se ve cumplido aunque durante algún tiempo barajó la opción de adoptar un hijo, entre otras cosas porque su madre también fue adoptada. "Yo no estaría aquí si mi madre no hubiera sido adoptada. No sé cómo hubiera sido su vida. Ella y yo estamos muy agradecidas por cómo nos ha ido en la vida".