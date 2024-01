Selena Gomez comparte los cambios de su cuerpo en traje de baño: "Nunca volveré a verme así"

Selena Gomez ha compartido en su Instagram imágenes de sí misma en bikini con años de diferencia, destacando la transformación de su cuerpo a lo largo del tiempo. En una foto de 2013, a los 21 años, lucía un bikini de cebra, mientras que en otra imagen de su escapada a Cabo San Lucas, México, el año pasado, mostraba una apariencia más madura con un bikini de cintura alta y un top blanco.

Storie subida por Selena Gomez Instagram

Gomez expresó sus sentimientos al respecto con una reflexión profunda: "Hoy me di cuenta de que nunca volveré a verme así". La artista, ahora con 31 años, subtituló otra imagen diciendo: "No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... A veces olvido que está bien ser yo".En octubre pasado, Selena Gomez compartió su experiencia de enfrentar la vergüenza corporal después de someterse a una cirugía debido a su diagnóstico de lupus a la edad de 24 años.

Storie subida por Selena Gomez Instagram

La actriz, conocida por su papel en "Only Murders in the Building", reveló cómo la opinión pública la afectó durante una sesión de fotos para una revista, donde se sintió cohibida al darse cuenta de que ya no tenía el cuerpo de una adolescente.

Gomez, que pasó por un trasplante de riñón y quimioterapia tras su diagnóstico, habló con franqueza sobre la presión de los estándares de belleza irrealistas. "Ninguno de los tamaños de muestra encajaba, y eso me hacía sentir avergonzada", compartió en una entrevista con Fast Company. "Aunque, ¿qué tan irreal es esperar que el cuerpo de una mujer normal no cambie?".