La separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello se complica por la custodia de su mascota, Bubbles

Después de siete años de un matrimonio que parecía sólido como una roca, los queridos actores Sofía Vergara y Joe Manganiello hicieron oficial su separación el pasado 17 de julio, confirmándolo a través de un comunicado conjunto. La noticia conmovió a sus seguidores, quienes admiraban la estabilidad y cariño que la pareja demostraba en público. A pesar de la madurez con la que anunciaron su separación y su compromiso de respetar la privacidad en este difícil momento, parece que hay un detalle que se ha convertido en un punto de fricción en su proceso de divorcio: la custodia de su adorada mascota, Bubbles.

De acuerdo con información proporcionada por una fuente cercana a la pareja y reportada por US Weekly, Sofía Vergara y Joe Manganiello todavía tienen algunos asuntos pendientes por resolver en su acuerdo de divorcio, y uno de los puntos más destacados es la custodia de Bubbles, la chihuahua que se convirtió en una parte querida de su familia. Aunque este obstáculo no ha creado tensión ni conflictos significativos entre los ex esposos, es un factor que requiere atención durante el proceso de separación.

La actitud de Sofía en esta situación muestra su voluntad de manejar la separación de la manera más pacífica y justa posible. Según la fuente, "ella espera que puedan avanzar de forma tranquila y justa" en relación a la resolución de este asunto, lo que refleja la actitud positiva que ambos ex cónyuges mantienen a pesar de su separación.

La relación especial entre Sofía Vergara y Bubbles ha sido evidente a lo largo de los años. Recientemente, la actriz compartió una publicación en su cuenta de Instagram para celebrar el décimo cumpleaños de la chihuahua, revelando la estrecha conexión que tienen. Aunque de manera humorística, Sofía describió cómo Bubbles parece haber formado un lazo más fuerte con Joe Manganiello, incluso tomando su lado en la cama compartida.

Joe, por su parte, también ha expresado su amor por Bubbles y cómo su llegada inesperada cambió su percepción sobre tener una mascota. A pesar de las dificultades iniciales debido a la salud de la chihuahua, Joe compartió cómo su relación con Bubbles creció y se convirtió en una fuente de compañía y alegría.

Aunque su relación romántica llegó a su fin, queda claro que su compromiso con el bienestar de Bubbles sigue siendo una prioridad para ambos.