Sergio Morcillo, socio de Anne Igartiburu en Muy Sibarita: "Tenemos un canal de comunicación para disfrutones"

Además de los proyectos y negocios anteriormente expuestos de Anne, desde 2020 también gestiona junto a Sergio Morcillo el club gourmet Muy Sibarita, un canal de comunicación centrado en la gastronomía gourmet y los componentes que conforman este ecosistema, desde los productos de primera calidad hasta los chefs, sommeliers o afinadores de quesos.

-¿Qué hacen en Muy Sibarita?

Esta historia surgió en plena pandemia. Yo conocía a Anne de otro negocio que tengo y de hablar con ella en eventos, y pensé en ella porque me encajaba mucho para el club Muy Sibarita. La idea es muy sencilla: es un canal de comunicación de prescripción de gastronomía gourmet.

-¿En qué se diferencian de otros proyectos similares?

Intentamos encontrar a productores muy auténticos y que cuidan mucho el producto, porque el origen y el cariño que se le da es muy importante. Además, en la plataforma también tenemos a las personas que están alrededor del producto, desde el sommelier hasta el experto jamonero o el que gestiona una piscifactoría de esturiones. Igualmente, ofrecemos experiencias gourmet a las que los socios pueden acceder, como visitas a bodegas o viajes de enoturismo. Básicamente, somos un canal de comunicación de disfrutones.

-¿Qué papel juegan usted y Anne Igartiburu en Muy Sibarita?

Los dos hemos fundado este club y nuestra idea es crear el contenido más adecuado para difundir de una manera transparente y cercana los valores de nuestros productos. Estamos muy cerca de los productores o los restaurantes, hablando con ellos, probando, investigando…

-También se implican en redes sociales.

Sí, en Instagram trabajamos con «Ilustres sibaritas», que es cuando entrevistamos a gente conocida mientras degustamos alguno de los productos gourmet. Esto lo empezamos a hacer en la pandemia y lo hemos mantenido todos los meses. Hemos entrevistado a más de 30 perfiles, entre quienes se encuentran Martín Berasategui, Boris Izaguirre, Pepe Reina, Juan Echanove, Adriana Abenia, Mar Saura... Además, ahora también estamos explotando «Cocinando con...», y Anne y yo nos ponemos a hacer recetas con gente conocida de redes sociales que se le da bien la cocina. Son como retos, porque nosotros damos el producto a partir del cual se tienen que elaborar los platos.

-¿Son Anne y usted sibaritas?

Yo siempre digo que se puede ser sibarita de muchas maneras y con cualquier tipo de gastronomía. Yo disfruto mucho de una tortilla de patatas o un plato de lentejas. Lo bueno no tiene que tener un precio alto. Ahora estoy obsesionado con encontrar la mejor tortilla de patatas de España, que me parece un plato exquisito si se hace bien y que casi no cuesta dinero. La cosa es encontrar a gente increíble que hace el mejor producto posible, en este caso, con las mejores patatas, el mejor aceite de oliva y poniéndole mucho cariño.