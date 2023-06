India Martínez aclara si tuvo algo con Sergio Ramos

La cantante ha sido la última invitada al programa "Mi casa es la tuya", el programa de entrevistas que conduce Bertín Osborne. El presentador quiso saber cómo llevaba India Martínez la popularidad y el salto a la fama que supuso su carrera musical. "Yo quería que me conocieran por mi música, por lo que hago artísticamente, que como una cosa está ligada a la otra no te queda otra", reveló.

Además de repasar su trayectoria personal y profesional, Martínez aclaró lo que le pasó con el jugador del PSG, Sergio Ramos. Después de que Bertín Osborne confesara que, en una ocasión, habían confundido a la mujer de un amigo suyo con una posible nueva conquista, la artista recordó cuando a ella le pasó algo parecido. "A mí una vez me sacaron diciendo que era yo, ponía: 'La nueva novia de Sergio Ramos' y era su hermana". El episodio que recuerda la cantante ocurrió en el verano de 2010, tras la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica. Las fotos fueron tomadas en las playas de Cádiz, y en ellas aparecía el marido de Pilar Rubio con una chica morena que en realidad era su hermana Miriam, y no India.

Durante el programa la cantante de "90 minutos" o "Convénceme" estuvo acompañada de su pareja, Ismael Vázquez, con el que lleva 12 años de relación. "Somos muy tolerantes los dos, pero mi tranquilidad a veces le pone nervioso. No me encuentra por ningún lado, nos llevamos bien. Me viene bien porque él me activa, me pone las pilas", reconoció la artista.